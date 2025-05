The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered im Test

Ist das noch ein Remastered?

Jetzt kommen wir zum wohl spannendsten Teil dieses Tests: Was genau ist eigentlich neu in Oblivion Remastered? Die kurze Antwort: eine ganze Menge. Die bereits erwähnte verbesserte Ego- und Third-Person-Ansicht ist nur der Anfang. Auch die allgemeine Steuerung des Charakters wurde deutlich modernisiert – inklusive überarbeiteter Bewegungsanimationen sowohl für Spieler- als auch für Nicht-Spieler-Charaktere. Ein besonders willkommener Unterschied zum Original: Wir können jetzt sprinten! Während man sich früher mit einem gleichbleibenden Lauftempo durch Cyrodiil bewegen musste, dürfen wir nun nach Belieben rennen – zumindest solange die Ausdauer mitmacht. Das macht das Erkunden der Welt deutlich angenehmer, und auch im Kampf ist es ein echter Vorteil, wenn man bei Bedarf einfach mal die Beine in die Hand nehmen kann. Sind wir doch auf dem Rücken eines Pferdes unterwegs, profitieren wir ebenfalls von flüssigeren Animationen und einer spürbar präziseren Steuerung – Reiten fühlt sich endlich so an, wie es sollte.

Auch das HUD wurde überarbeitet und präsentiert sich nun deutlich zeitgemäßer und optisch ansprechender. Dazu kommt: Jede spielbare Rasse hat jetzt ihren eigenen Akzent, was den Völkern Tamriels mehr Charakter und Individualität verleiht – ein kleines, aber wirkungsvolles Detail. Trotz dieser Verbesserungen bleibt der typische Charme der skurrilen Dialoge erhalten, wie man ihn aus dem Original kennt und liebt. Allerdings: Eine deutsche Sprachausgabe gibt es leider nicht – ein kleiner Wermutstropfen. Auch die verschiedenen Fähigkeiten abseits des Kampfes wurden sinnvoll überarbeitet – etwa durch besseres visuelles und akustisches Feedback beim Schleichen oder das überarbeitete Überredungssystem, das nun weniger willkürlich wirkt.

Auf den ersten Blick fällt vor allem eines auf: Oblivion Remastered sieht richtig gut aus – und muss sich selbst vor aktuellen Neuerscheinungen nicht verstecken. Überall, wohin man blickt, entdeckt man neue Details: Charaktere und Monster sind beeindruckend modelliert und wirken dank moderner Beleuchtung und Texturen lebendig wie nie zuvor. Auch die verschiedenen Architekturstile – vom kaiserlichen Weißgoldturm bis hin zu den ländlichen Siedlungen – überzeugen mit einem hohen Maß an Atmosphäre und Wiedererkennungswert. Besonders gelungen: Das Spiel bietet nun dynamische Tageszeiten und Wettereffekte, die Cyrodiil noch immersiver und glaubwürdiger wirken lassen. Untermalt wird das Ganze vom gewohnt großartigen Soundtrack – ob beim Erkunden weiter Ebenen, dunkler Höhlen oder majestätischer Städte. So fühlt sich ein echt gutes Abenteuer an.

Bei all dem Lob muss allerdings auch etwas Kritik erlaubt sein – vor allem in technischer Hinsicht. Zumindest auf dem PC läuft Oblivion Remastered noch nicht ganz rund. Gelegentliche Framerate-Einbrüche und kleinere Bugs trüben das ansonsten großartige Spielerlebnis. Besonders ärgerlich wird es, wenn NPCs plötzlich nicht dort auftauchen, wo sie eigentlich sein sollten – oder wenn bestimmte Ereignisse einfach nicht ausgelöst werden. In meinem Fall etwa blieb der Zugang zu einer Festung versperrt, obwohl der benötigte NPC direkt neben mir stand – allerdings weigerte er sich hartnäckig, die Tür für mich zu öffnen und so beschloss er, einfach nur die Türe anzustarren. Solche Probleme lassen sich zwar in der Regel durch das Neuladen eines Spielstands beheben, doch gerade in spannenden Momenten ist das frustrierend und reißt einen doch etwas unsanft aus der Immersion.