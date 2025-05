The Witcher 3: Wild Hunt feiert seinen zehnten Geburtstag!

CD PROJEKT RED feiert 10 Jahre Monsterjagd mit einem speziellen Jubiläumstrailer und einem Livestream – sowie Partnerschaften, Events und weiteren Überraschungen, die noch kommen werden – und erinnert damit an ein Jahrzehnt seit der Veröffentlichung von The Witcher 3: Wild Hunt.

Ein Jubiläumstrailer für The Witcher 3: Wild Hunt wurde jetzt veröffentlicht und bietet einen emotionalen Rückblick auf die Geschichte des Spiels – und bedankt sich bei der Community des dafür, Teil dieser besonderen Reise zu sein. Doug Cockle, der Sprecher von Geralt, nahm an der Jubiläumsausgabe von REDstreams teil und erinnerte sich an seine Rolle als Weißer Wolf.

The Witcher in Concert beginnt seine Jubiläumsfeierlichkeiten mit kommenden Konzerten in Boston und Posen, bevor die Tour bei der gamescom im August ihre offizielle Premiere erlebt.

Weitere Feierlichkeiten umfassen eine Serie von 10 Kunstwerken von langjährigen Witcher-Künstlern, die Veröffentlichung von The Little Witcher und eine Zusammenarbeit mit Embody am Immerse Gamepack – mit weiteren Ankündigungen, die noch folgen werden!

Das ursprünglich am 19. Mai 2015 veröffentlichte The Witcher 3: Wild Hunt ein Open-World-Rollenspiel, in dem die Spieler in die Rolle des Monsterjägers Geralt schlüpfen, während er die kriegsgebeutelten Nördlichen Königreiche durchstreift, um seine Adoptivtochter Ciri zu finden. Mit über 50 Millionen verkauften Exemplaren – und über 75 Millionen der gesamten Witcher-Spieleserie – hat es sich als zeitlose düstere Fantasygeschichte etabliert. Die Community, die sich seit der Veröffentlichung um das Spiel gebildet hat, wächst auch ein Jahrzehnt später noch weiter. Um sowohl das anhaltende Vermächtnis von The Witcher 3: Wild Hunt als auch die herausragende Community des Spiels zu feiern, hat CD PROJEKT RED einen speziellen Trailer veröffentlicht.

Zu den Feierlichkeiten gehörte auch eine Jubiläumsausgabe von REDstreams, die heute stattfand und in der Doug Cockle, der Sprecher von Geralt, zusammen mit dem Regisseur der englischen Adaption Borys Pugacz-Muraszkiewicz auftrat. Der Sprecher erinnerte sich an seine Zeit als Stimme von Geralt, seine Erfahrungen mit The Witcher 3: Wild Hunt und daran, wie die Rolle ihn über die Jahre geprägt hat.

Die neueste Folge von REDstreams ansehen

The Witcher in Concert bereitet sich ebenfalls darauf vor, die Besucher in ein einzigartiges Live-Event zu entführen, das ein Orchesterensemble mit modernster visueller Gestaltung und Gameplay kombiniert. Zwei Jubiläumsfeiern sind geplant: In Boston am 31. Mai und in Posen am 15. Juni. All dies führt zum offiziellen Tourauftakt auf der gamescom in Köln am 20. August 2025. Tickets für die europäische Tour sind bereits auf der offiziellen Website von The Witcher in Concert erhältlich. Neue Termine und weitere Orte werden in Zukunft bekannt gegeben, und Newsletter-Abonnenten erhalten Zugang zu allen offiziellen Vorverkäufen.

Außerdem warten weitere Überraschungen – darunter eine Serie speziell in Auftrag gegebener Kunstwerke von 10 verschiedenen Künstlern, die einen bleibenden Eindruck in der Witcher-Serie hinterlassen haben. Von Przemysław „TRUST“ Trusciński, der Geralts ursprüngliches Erscheinungsbild im ersten Spiel gestaltete, bis zu Grzegorz Przybyś, der Kunstwerke für die Eröffnungsszenen von The Witcher 3: Wild Hunt schuf. Die Kunstwerke werden zukünftig einzeln zum Verkauf angeboten – als Poster, Gadgets und mehr.

Das kürzlich veröffentlichte Immerse Gamepack von Embody bringt zudem personalisiertes räumliches Audio für The Witcher 3: Wild Hunt-Spieler. Wer bereits das Cyberpunk 2077 Gamepack von Embody besitzt, erhält das neue Produkt kostenlos freigeschaltet.

Die Welt von The Witcher wird außerdem durch die Veröffentlichung von The Little Witcher erweitert, einer bezaubernden Sammlung von Comics, geschrieben von den kreativen Köpfen hinter der erfolgreichen Videospielserie. Sie erzählt die Geschichte von Geralt von Riva, wie er die junge Ciri in Kaer Morhen aufzieht – es ist eine humorvolle Betrachtung der beliebten Spielereihe. Der von Random House Worlds veröffentlichte The Little Witcher ist sowohl als Hardcover als auch als E-Book erhältlich.

All dies ist erst der Anfang der Feierlichkeiten – weitere Überraschungen für die Community stehen noch bevor.