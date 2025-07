Ubisoft bietet auf der gamescom 2025 Hands-On für Anno 117: Pax Romana

Ubisoft gab jetzt das Programm für seinen Messeauftritt auf der gamescom in Köln bekannt, der in diesem Jahr ganz im Zeichen des kommenden Städteaufbau-Spiels Anno 117: Pax Romana stehen wird.

Auf dem aufwendig und passend zum römischen Setting gestalteten Consumer-Stand stehen den Besucher:innen insgesamt 72 Anspielstationen zur Verfügung, an denen sie die das Gameplay von Anno 117: Pax Romana wahlweise mit Maus und Tastatur oder Controller erleben dürfen. Walking-Acts inspiriert von römischen Statthaltern und Statthalterinnen sowie überdimensionale Statuen sorgen für eine authentische Atmosphäre und bieten Foto-Spots. Mitglieder des Anno-Entwicklerteam aus Mainz stehen den Fans bei ihrem Anspiel-Erlebnis dabei unterstützend zur Seite. Wer die gamescom am Mittwoch besucht, darf sich auf eine besondere Überraschung freuen: Der Town Crier, die ikonische Figur aus den Trailern, wird an diesem Tag vor Ort sein und mit seinem unverwechselbaren Stil und einem Hauch Theatralik den Stand bereichern. ​

Ein weiteres Highlight und die Möglichkeit, Ubisoft-Entwickler zu treffen, ist die neue Community-Lounge am Ubisoft-Consumer-Stand, die Platz für 80 Gäste bietet und Spieler:innen direkt mit Kreativ-Schaffenden und Entwickler:innen zusammenbringt. In dieser finden täglich wechselnde Podiumsdiskussionen, Entwickler:innen-Talks und Panels statt unter anderem zu Anno 117: Pax Romana, Tom Clancy’s The Division 2, The Rogue Prince of Persia, Morbid Metal und Heroes of Might & Magic: Olden Era. Der Terminplan wird vor Ort tagesaktuell auf Screens bekanntgegeben. Am Einlass wird eine Altersprüfung erforderlich sein. Ausgewählte Sessions werden zudem live auf ​ YouTube.com/Ubisoft und Twitch.tv/Ubisoft gestreamt, sodass auch Fans außerhalb der Messehallen zuschauen können.

Dekoriert wird die Community-Lounge in diesem Jahr mit Teilnehmerfotos vergangener Fotomodus-Contests und bietet damit eine Hommage an die kreative Community, die mit ihren Einsendungen die virtuellen Spielewelten von Ubisoft auf einzigartige Weise eingefangen hat.

Anno Community-Event am 20. August auf der gamescom

​Das Anno-Entwicklerteam lädt zu einem exklusiven Community-Treffen am Mittwochabend am Ubisoft Consumer-Stand ein. Nach dem offiziellen Messeschluss bietet sich die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre mit den Anno-Entwickler:innen ins Gespräch zu kommen und spannende Einblicke zu gewinnen. Abseits des Messetrubels kann zudem die aktuelle Hands-On-Demo in längerer Version in Ruhe ausprobiert werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Interessierte können sich über folgenden Link noch bis zum 20. Juli für das Event bewerben. Weitere Informationen zum Anno Community-Event auf der gamescom gibt es auf folgendem Blog-Post.

Der gamescom-Stand von Ubisoft befindet sich in Halle 6.1 – Stand CO11 – B010 und ist vom 20. bis 24. August für Besucherinnen und Besucher geöffnet.