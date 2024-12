Wargaming kündigt einen neuen Mech-Shooter an: Steel Hunters

Wargaming, der Online-Spielentwickler und Publisher hinter den World of Tanks- und World of Warships-Franchises, ist stolz darauf, seine neue Original-IP – Steel Hunters – anzukündigen.

Steel Hunters ist ein kostenloser Mech- Hero-Shooter, der auf einzigartige Weise Battle Royale- und Extraction-Mechaniken miteinander verbindet.

Der Titel bietet eine packende Spielwelt, in der die Spieler furchterregende mechanische Giganten – die Hunter – steuern und an actiongeladenen Kämpfen teilnehmen, in denen sie verschiedene Ziele verfolgen, um aufzusteigen und Ausrüstung zu erhalten. Jeder Hunter hat seinen eigenen Spielstil, einzigartige Fähigkeiten und Fortschrittssysteme, die eine Vielzahl von Strategien und Taktiken ermöglichen, um die Gegner auf ihrem Weg zum finalen Showdown am Extraktionspunkt zu bezwingen.

„Das ist ein großer Moment für Wargaming“, sagt Victor Kislyi, CEO von Wargaming. „Wir sind dafür bekannt, für Millionen von Spielern auf der ganzen Welt fesselnde und langlebige digitale Hobbys zu schaffen. Mit Steel Hunters gehen wir über unsere Grenzen hinaus und bringen etwas völlig Neues. Unser Ziel ist es, eines der aufregendsten und fesselndsten Mech-Erlebnisse aller Zeiten zu schaffen.“

„Steel Hunters ist das Ergebnis der unglaublichen Teamarbeit und des Engagements unserer talentierten Mitarbeiter in Guildford, Prag und unseren Studios auf der ganzen Welt“, so Mike McDonald, Product Director. „In den letzten drei Jahren haben wir unermüdlich daran gearbeitet, ein Spiel zu entwickeln, das einen einzigartigen Ansatz im Bereich der Mech-Shooter bietet, indem es Elemente verschiedener Genres zu einem fesselnden Mix kombiniert. Heute sind wir endlich bereit, den Spielern zu zeigen, woran wir gearbeitet haben.“

Steel Hunters spielt in einer futuristischen Welt und erzählt die Geschichte des Überlebenskampfes der Menschheit nach einem katastrophalen Ereignis. Um eine seltene außerirdische Ressource namens Starfall zu sichern, wurden die Hunter erschaffen. In ihrem Kampf um die Vorherrschaft verwandelten Konzerne und Fraktionen die Hunter in furchterregende Kampfmaschinen, die im Rennen um die knappe Ressource in den Ruinen einer grünen, aber verlassenen Erde eingesetzt werden.

Es ist an der Zeit, sich die Macht eines mächtigen Stahljägers zu eigen zu machen und sich auf die Action vorzubereiten! Wartet keine Minute länger und meldet euch für unseren exklusiven zehntägigen geschlossenen Playtest an, der für PC-Spieler über folgende Plattformen verfügbar ist:

Steam: https://store.steampowered.com/app/1691340