Hazelight und EA Originals enthüllen Koop-Action-Adventure Split Fiction

Electronic Arts und Hazelight Studios haben während der The Game Awards Split Fiction vorgestellt, ein neues Koop-Action-Adventure-Spiel, das die Grenzen des Koop-Genres weiter als je zuvor verschieben soll.

Entwickelt von Hazelight Studios, den kreativen Köpfen hinter dem Spiel des Jahres 2021 “It Takes Two”, kommt ein Koop-Action-Adventure Spiel im Splitscreen Modus, bei dem Spieler:innen zwischen Sci-Fi- und Fantasy-Welten wechseln. Mit einer Vielzahl von sich ständig ändernden Fähigkeiten schlüpfen Spielende in die Rollen von Mio und Zoe, um gemeinsam ihr kreatives Erbe zurückzugewinnen und die Kraft einer unerwarteten Freundschaft zu entdecken.

„Bei Hazelight entwickeln wir seit 10 Jahren Koop-Spiele und mit jedem Spiel sprengen wir die Erwartungen der Spieler:innen an Action-Adventure-Koop-Spiele. Ich bin so stolz auf das, was wir mit Split Fiction erschaffen haben. Lasst mich euch sagen, Leute, das wird euch umhauen“, sagt Josef Fares, Gründer von Hazelight Studios. „Da Mio und Zoe zwischen Science-Fiction- und Fantasy-Welten hin- und herspringen, konnten wir beim Gameplay und der Erzählweise einige wirklich verrückte Dinge machen. Das ist definitiv unser bisher epischstes Koop-Abenteuer.“

In Split Fiction werden Spielende eine Vielzahl von Sci-Fi- und Fantasy-Mechaniken und Fähigkeiten entdecken. Im Abenteuer fliehen sie vor einer drohenden Supernova, tanzen mit einem Affen um die Wette, probieren ein paar coole Hoverboard-Tricks aus, kämpfen gegen ein böses Kätzchen und schwingen sich auf Schwerkraft-Bikes, Sandhaie und andere fahrbare Untersätze. In völlig unterschiedlichen Welten warten an jeder Ecke überraschende Herausforderungen auf die Spieler:innen.

Die beiden aufstrebenden Schriftstellerinnen Mio und Zoe sind eigentlich ziemlich verschieden – die eine schreibt Sci-Fi-, die andere Fantasy-Storys. Als sie sich mit einer Maschine verbinden, die sie in ihre Geschichten katapultiert, werden sie zu Gefangenen ihrer eigenen Fantasien. Sie springen zwischen den Welten hin und her und müssen zusammenarbeiten und eine Vielzahl von Fähigkeiten meistern, um zu entkommen und ihr Gedächtnis zu bewahren. „Durch das gemeinsame Spielen großartiger Koop-Spiele entstehen Freundschaften und tolle Erinnerungen – und niemand kann das besser als Hazelight“, sagt Jeff Gamon, General Manager von EA Partners. „Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit Josef und seinem talentierten Team fortzusetzen, um ein weiteres innovatives, kooperatives Abenteuer zum Leben zu erwecken, das die Grenzen immer weiter verschiebt und neu definiert, was Spieler:innen gemeinsam auf und abseits des Bildschirms erleben können.“

Das Hauptmerkmal von Hazelight Studios, der Freunde-Pass, mit dem Spieler:innen, denen das Spiel gehört, eine:n Freund:in einladen können, kostenlos mit ihnen zu spielen, ist zurück und wird durch Crossplay-Optionen für PlayStation, Xbox und PC über Steam noch weiter ausgebaut.

Split Fiction erscheint am 06. März 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam, Epic Games Store und EA app.

Weitere Informationen zu Split Fiction gibt es auf https://www.ea.com/de-de/games/split-fiction/split-fiction.