We are Football 2024; Veröffentlichung von Update 5

Ein Update 5 für We are Football 2024 wurde am 16.09.2025 veröffentlicht. Die Inhalte waren neben Bugfixes auch Balancing-Optimierungen sowie eine umfangreichere Modifizierbarkeit der Spiele-Datenbanken.

  •  Fehler korrigiert, dass man als Manager mit hohem Level keine Angebote kleiner Vereine mehr bekommt (wichtig ist aber auch, dass man keine Mitarbeiter mitnehmen möchte)
  • Texthinweis im Spiel ergänzt, dass das Mitnehmen von Mitarbeitern den Vereinswechsel bei kleinen Vereinen unmöglich macht
  •  Texthinweis im Guide ergänzt, dass das Mitnehmen von Mitarbeitern den Vereinswechsel erschwert oder ganz blockiert
  • Fehler korrigiert, dass man trotz komplett verkaufter Banden noch eine Warnung bekommt, dass nicht alle verkauft sind
  • Fehler im Editor korrigiert, dass die IDs der internationalen Pokale nicht korrekt übernommen werden; dazu muss die DB neu exportiert werden (geht also nur bei neuen Spielständen)
  • Erweiterung im Guide zum Austausch der Pokalgrafiken für internationale Pokale, die kontinentalen Pokale der Nationalmannschaften und für die globalen Wettbewerbe
  • Guide zum Thema Brennweitenänderung aktualisiert
  • Transfermarkt: Mehr Jugendspieler werden in die 2. Mannschaften hochgeholt
  • Transfermarkt: Schwächere Spieler werden weniger häufig als Ersatzspieler in die erste Mannschaft hochgeholt oder neu verpflichtet
  • Berechnung der Torhüternoten verbessert
  • Verbesserungen bei der Rückkehr von Leihspielern im Abstiegsfall bei entsprechenden Klauseln und wenn der Verein, an den ein Spieler verliehen ist, das Ligasystem verlässt
  • Verbesserte Entwicklung der Fans und Mitglieder bei Vereinen, die am Spielstart nur wenige davon haben (z.B. bei neu gegründeten oder sehr kleinen Vereinen)
  • Anzeige der erreichten Erfolge im Landesinfo unten aktiviert
  • Berechnung der Gebäudewerte bei den mehrstöckigen Gebäuden korrigiert
  • Platzverweise werden nun während des Spiels bei der Anzeige der Stärken beim Flügelspiel berücksichtigt
  • Passives Einkommen: Die jährlichen Zinsen werden nun korrekt berechnet und beziehen sich nicht mehr auf die gesamte Laufzeit des Investments
  • Fehler im Editor korrigiert, dass das Zurücksetzen des Startjahres aufgrund von Einschränkungen bei den Geburtsjahren nicht funktioniert hat
  • Editor: Anzahl möglicher Vereine auf 16.000 gesetzt (vorher 8.000)

Auf seinen Discord-Kanälen sammelt der Entwickler weiterhin Verbesserungsvorschläge sowie Bugmeldungen zu We are Football 2024.

Neu hinzugekommen ist der Instagram-Auftritt von Winning Streak Games. Dort werden regelmäßig neue Informationen zum neuen Spieleprojekt von Gerald Köhler eingestellt: einem Online-Eishockey-Manager auf Basis der Godot-Engine.

