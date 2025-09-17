We are Football 2024; Veröffentlichung von Update 5

Ein Update 5 für We are Football 2024 wurde am 16.09.2025 veröffentlicht. Die Inhalte waren neben Bugfixes auch Balancing-Optimierungen sowie eine umfangreichere Modifizierbarkeit der Spiele-Datenbanken.
- Fehler korrigiert, dass man als Manager mit hohem Level keine Angebote kleiner Vereine mehr bekommt (wichtig ist aber auch, dass man keine Mitarbeiter mitnehmen möchte)
- Texthinweis im Spiel ergänzt, dass das Mitnehmen von Mitarbeitern den Vereinswechsel bei kleinen Vereinen unmöglich macht
- Texthinweis im Guide ergänzt, dass das Mitnehmen von Mitarbeitern den Vereinswechsel erschwert oder ganz blockiert
- Fehler korrigiert, dass man trotz komplett verkaufter Banden noch eine Warnung bekommt, dass nicht alle verkauft sind
- Fehler im Editor korrigiert, dass die IDs der internationalen Pokale nicht korrekt übernommen werden; dazu muss die DB neu exportiert werden (geht also nur bei neuen Spielständen)
- Erweiterung im Guide zum Austausch der Pokalgrafiken für internationale Pokale, die kontinentalen Pokale der Nationalmannschaften und für die globalen Wettbewerbe
- Guide zum Thema Brennweitenänderung aktualisiert
- Transfermarkt: Mehr Jugendspieler werden in die 2. Mannschaften hochgeholt
- Transfermarkt: Schwächere Spieler werden weniger häufig als Ersatzspieler in die erste Mannschaft hochgeholt oder neu verpflichtet
- Berechnung der Torhüternoten verbessert
- Verbesserungen bei der Rückkehr von Leihspielern im Abstiegsfall bei entsprechenden Klauseln und wenn der Verein, an den ein Spieler verliehen ist, das Ligasystem verlässt
- Verbesserte Entwicklung der Fans und Mitglieder bei Vereinen, die am Spielstart nur wenige davon haben (z.B. bei neu gegründeten oder sehr kleinen Vereinen)
- Anzeige der erreichten Erfolge im Landesinfo unten aktiviert
- Berechnung der Gebäudewerte bei den mehrstöckigen Gebäuden korrigiert
- Platzverweise werden nun während des Spiels bei der Anzeige der Stärken beim Flügelspiel berücksichtigt
- Passives Einkommen: Die jährlichen Zinsen werden nun korrekt berechnet und beziehen sich nicht mehr auf die gesamte Laufzeit des Investments
- Fehler im Editor korrigiert, dass das Zurücksetzen des Startjahres aufgrund von Einschränkungen bei den Geburtsjahren nicht funktioniert hat
- Editor: Anzahl möglicher Vereine auf 16.000 gesetzt (vorher 8.000)
Auf seinen Discord-Kanälen sammelt der Entwickler weiterhin Verbesserungsvorschläge sowie Bugmeldungen zu We are Football 2024.
Neu hinzugekommen ist der Instagram-Auftritt von Winning Streak Games. Dort werden regelmäßig neue Informationen zum neuen Spieleprojekt von Gerald Köhler eingestellt: einem Online-Eishockey-Manager auf Basis der Godot-Engine.