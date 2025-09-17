Turtle Beach stellt Tastatur Vulcan II TKL und Maus Burst II Pro vor

Der Zubehörhersteller Turtle Beach erweitert sein PC-Peripherie-Sortiment um zwei neue Produkte: die mechanische Gaming-Tastatur Vulcan II TKL RGB und die kabellose Burst II Pro Gaming-Maus. Beide Geräte sollen Gamer:innen mit hoher Leistung und anpassbaren Funktionen ansprechen.

Vulcan II TKL RGB: Kompakte mechanische Tastatur

Die Vulcan II TKL RGB ist eine mechanische Tenkeyless-Tastatur (ohne Ziffernblock) und richtet sich vor allem an Spieler:innen, die Wert auf Platz für schnelle Mausbewegungen legen. Sie ist mit TITAN HS-Hot-Swap-fähigen, vorgefetteten Schaltern ausgestattet, die eine einfache Wartung ermöglichen. Ein integrierter Schaumstoff sorgt für gedämpfte Geräusche, während eine Deckplatte aus gebürstetem Aluminium für Stabilität sorgt.

Über die Swarm II-Software lassen sich Beleuchtungseffekte mit individueller RGB-Beleuchtung pro Taste konfigurieren. Funktionen wie Anti-Ghosting, ReacTap SOCD und EASY-SHIFT[+] stellen sicher, dass Eingaben zuverlässig erkannt und flexibel erweitert werden können. Die Tastatur wird mit einem abnehmbaren USB-C-Kabel ausgeliefert und unterstützt integrierte Profile.

Burst II Pro: 8K-Wireless-Maus für E-Sport

Die Burst II Pro ist eine besonders leichte (57 g) Wireless-Gaming-Maus mit echter 8K-Abfragerate und 0,125 ms Latenz. Sie nutzt den verbesserten Owl-Eye-30K-DPI-Sensor, der laut Hersteller eine Auflösungsgenauigkeit von 99,8 % auch auf Glasoberflächen bietet. Weitere Features sind Titan-Optikschalter mit bis zu 100 Millionen Klicks, eine Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden bei 8 kHz beziehungsweise 150 Stunden bei 1 kHz und optionales Zubehör wie Griffbänder und Skate-Sets.

Preis und Verfügbarkeit

Beide Produkte sind ab sofort vorbestellbar:

Vulcan II TKL RGB zum UVP von 99,99 €

Burst II Pro zum UVP von 129,99 €

Der offizielle Marktstart ist der 13. Oktober 2025. Weitere Informationen finden sich unter www.turtlebeach.com sowie auf den Social-Media-Kanälen des Herstellers.