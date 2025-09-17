Philips stellt neuen 27-Zoll-Monitor Evnia 27M2N5901A vor

Philips Monitore hat den Evnia 27M2N5901A angekündigt, einen 27-Zoll-Monitor, der sich sowohl an Gamer als auch an Content Creators und professionelle Anwender richtet. Das Modell kombiniert ein schnelles IPS-Panel mit flexiblen Bildmodi und umfangreicher Konnektivität.

Dual-Mode-Technologie für mehr Flexibilität

Eine zentrale Funktion des neuen Monitors ist der Dual Mode, der den Wechsel zwischen UHD bei 160 Hz und FHD bei 320 Hz ermöglicht. Nutzer können damit je nach Anwendungsfall zwischen hoher Auflösung und maximaler Bildrate wählen. Die Reaktionszeiten von 1 ms (GtG) und 0,5 ms (Smart MBR) sollen flüssige Bewegungen sicherstellen – besonders bei schnellen Spielen.

Ausstattung und Funktionen

Der Philips Evnia 27M2N5901A bietet eine Reihe weiterer Features:

VESA DisplayHDR 400 für verbesserte Kontrastdarstellung

Adaptive-Sync zur Vermeidung von Tearing

KI-gestütztes Ambiglow-Umgebungslicht, das die Bildinhalte analysiert und die Umgebungsbeleuchtung anpasst

Integrierter USB-Hub und KVM-Switch zur Steuerung mehrerer Geräte mit einem Peripherie-Setup

USB-C mit 65 W Power Delivery, HDMI 2.1 und integrierte Lautsprecher

Ergonomische Einstellmöglichkeiten, inklusive 130 mm Höhenverstellung

Augenschonende Technologien wie Flicker-Free und LowBlue-Modus

Über die Software Philips Evnia Precision Center lassen sich weitere Gaming-Features aktivieren, darunter ein dynamisches Fadenkreuz (Smart Crosshair), Kontrastoptimierung für dunkle Szenen (ShadowBoost) und ein frei wählbarer Bildausschnitt (Smart Sniper).

Preis und Verfügbarkeit

Der Philips Evnia 27M2N5901A ist voraussichtlich ab Anfang Oktober erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 439,00 EUR beziehungsweise 429,00 CHF (exkl. MwSt. + vRG).

Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Philips-Monitor-Webseite:

https://www.philips.de/c-m-so/monitore