Simon the Sorcerer Origins kann jetzt vorbestellt werden

Die Vorfreude steigt: Simon the Sorcerer Origins erscheint am 28. Oktober 2025 für alle großen Plattformen – Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Mac, Linux und Steam Deck – und kann ab sofort digital vorbestellt werden.

Fans dürfen sich auf zwei Editionen freuen:

Standard Edition (24,99 €)

(24,99 €) Deluxe Edition (34,99 €) – inklusive digitalem Artbook und komplettem Soundtrack

Zur Feier des Vorbestell-Starts erhalten alle Käufer der Standard- oder Deluxe-Edition das exklusive PONY-DLC kostenlos dazu. Dieses Bonuspaket bringt den Original-Soundtrack von Simon the Sorcerer aus den 1990er-Jahren ins neue Spiel – ein nostalgisches Highlight für alle Fans der Serie.

Ein magisches Comeback

Seit 1993 ist Simon der freche, sarkastische Held einer Welt voller Monster, Magie und Rätsel. Nun kehrt er in seinem bisher größten Abenteuer zurück – und diesmal erfahren Spieler endlich, wie alles begann.

Die handgezeichnete Origin-Story bringt nicht nur neue Rätsel, sondern auch die originalen Synchronsprecher zurück: Chris Barrie (Englisch) und Erik Borner (Deutsch) verleihen dem Spiel zusätzliche Authentizität und Nostalgie.

Auch musikalisch wird gezaubert: Der neue Soundtrack stammt von Komponist Mason Fischer und fängt perfekt die Magie, den Witz und die emotionale Tiefe von Simons Welt ein. Als besonderes Highlight ist Rick Astley in einer Gastrolle dabei – ein charmanter Hauch von 80er-Jahre-Soul für das Fantasy-Abenteuer.