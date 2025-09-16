FINAL FANTASY XIV Online Monatliches Spotlight September 2025

12 Jahre Final Fantasy XIV: A Realm Reborn – Kann da noch was kommen? Ja, denn “Final” muss nicht immer endgültig sein. Feiert mit uns das 12. Jubiläum von Final Fantasy XIV: A Realm Reborn und lasst uns einen Blick in die Zukunft des MMORPGs werfen!

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn wurde 2013 von Naoki Yoshida und seinem Team aus der Taufe gehoben, nachdem die Spielwelt der 1.0-Version von FFXIV durch eine Katastrophe zerstört wurde. Doch es war zum Glück nicht das Ende. Tapfere Helden – die Krieger*innen des Lichts – begaben sich nach Eorzea, um ihr Glück zu finden und eine erneute Invasion des Garleischen Kaiserreichs zurückzuschlagen.

Schnell wurde A Realm Reborn von zahlreichen Fans ins Herz geschlossen und zu einem echten Dauerbrenner im MMORPG-Bereich. Über 30 Millionen Spieler*innen haben sich bis heute in seine aufregenden Welten begeben, tausende Abenteurer spielen jeden Tag gemeinsam. Final Fantasy XIV Online erhielt bereits fünf große Erweiterungen (Heavensward, Stormblood, Shadowbringers, Endwalker und Dawntrail), die allesamt spannende neue Geschichten, denkwürdige Charaktere und spielerische Neuerungen hinzufügten. Zudem erhält das Spiel regelmäßig Patches zur Verbesserung des Spielergebnisses.

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn erhielt im Laufe der Jahre zahlreiche Auszeichnungen und Nominierungen – eine Anerkennung für die kontinuierliche Arbeit, die in das Spiel investiert wird und die stetige Weiterentwicklung.

Die Community wächst auch noch 12 Jahre nach dem Start, nicht zuletzt dank zahlreicher spannender Ingame-Events und aufregenden Kooperationen z.B. mit hauseigenen Marken wie Final Fantasy XV oder der gerade angekündigten Kooperation von Final Fantasy XIV Online und Monster Hunter Wilds! Spieler*innen können auf die Jagd nach legendären Kreaturen gehen. Dabei fällt u.a. der Wächter Arkveld in die Welt von Final Fantasy XIV ein. Weitere Informationen zu diesem einzigartigen Crossover gibt es hier.

Die Weichen für eine neue Ära in Final Fantasy XIV Online und viele weitere Geschichten sind gestellt. Die im Laufe der Jahre stetig angewachsene Fanschar freut sich schon auf die kommenden Entwicklungen, neue Herausforderungen und das Wiedersehen mit alten Freunden, denn die nächste Erweiterung kommt vielleicht früher, als man denkt. Das teaserte auch Produzent und Direktor Naoki Yoshida kürzlich in einem Post auf dem Lodestone an.

“Und dann wäre da noch diese eine Sache, die euch bestimmt alle brennend interessiert. Leider kann ich bisher nur verraten, dass nach dem Fanfest in Japan nicht allzu viel Zeit vergehen wird, bis es so weit ist. Macht euch also keine Sorgen :p”

Apropos Fan Festivals: Im kommenden Jahr ist es soweit! Alle Krieger*innen des Lichts können sich gleich auf drei Fan Festivals freuen, die rund um den Globus stattfinden werden. Auf den Events erwarten euch unterhaltsame Präsentationen und Panels, immersive Aktivitäten und unvergessliche Live-Konzerte. Neben Stationen in Anaheim, USA und Tokyo, Japan wird Ende Juli das europäische Fan Festival in Berlin stattfinden. Europa und Deutschland sind schließlich für Final Fantasy XIV wichtige Standorte und das Festival ist eine tolle Möglichkeit, sich bei alten und neuen Fans zu bedanken.