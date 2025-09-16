Die Rocket League Weltmeisterschaft endet in Lyon

Nach zwei aufregenden Wochenenden für den weltweiten E-Sport mit den Fortnite Global Championships und der Rocket League Championship Series in Frankreich, geht Rocket League 2026 in eine noch größere Arena.

Nach einer Rekord-Weltmeisterschaft in Lyon übernimmt das Rocket League Championship Series (RLCS) Major 2 Event vom 20. bis 24. Mai 2026 die Paris La Défense Arena und geht damit in das größte Stadion, das jemals ein Rocket League Event beherbergt hat.

Die Rocket League Weltmeisterschaft 2025 ging am Sonntagabend mit einem spannenden Finale zu Ende, bei dem NRG Esports den Pokal vor fast 10.000 Fans in der LDLC Arena in Lyon-Décines (Frankreich) in die Höhe stemmte. Im Glanz des Triumphs sicherten sich die Champions 300.000 US-Dollar und wurden zu Rocket League Weltmeistern gekrönt.

Die 20 besten Rocket League Teams und 60 Spieler aus aller Welt standen gemeinsam auf der Bühne und vertraten jede große Region. Das nordamerikanische Team NRG mit Massimo „Atomic“ Franceschi, Landon „BeastMode“ Konerman und Daniel „Daniel“ Piecenski dominierte bereits in der Gruppenphase und lieferte anschließend im großen Finale eine herausragende Leistung mit einem klaren 4:1-Sieg über die Raleigh Major Gewinner und das punktstärkste LAN-Team der RLCS 2025: Team Falcons.

E-Sport stand in den vergangenen beiden Wochenenden im Mittelpunkt in Frankreich, denn sowohl die Fortnite Global Championship als auch die Rocket League Weltmeisterschaft 2025 zogen Rekordmengen an Zuschauern an und sorgten zusammen für einen wirtschaftlichen Effekt von 50 Millionen US-Dollar für die Stadt Lyon.

Zuschauer aus mehr als 26 verschiedenen Ländern reisten nach Frankreich, um die 20 besten Rocket League Teams der Welt beim Kampf um den Weltmeistertitel zu erleben. Die Energie des Lyoner Publikums bestätigte den Status Frankreichs als eine der wahren globalen Heimstätten des E-Sports und bereitete die perfekte Bühne für das RLCS Major 2 im nächsten Jahr in Paris.

Mit Blick auf die Saison 2026 wird die RLCS erneut größer und zieht in die Paris La Défense Arena, Europas größte Indoor-Arena und regelmäßiger Austragungsort für Großsportereignisse. Mit einer Kapazität von 25.000 Plätzen wird die Arena im kommenden Mai drei volle Tage Live-Action mit Publikum beherbergen und eine der größten Spielstätten in Europa sein, die ein E-Sport-Event austrägt.

Weitere Details zur Saison 2026 wurden ebenfalls in Lyon bekannt gegeben. Die neue Saison beginnt im November mit Online-Opens, gefolgt von einem völlig neuen Kick-Off-LAN-Studioevent im Dezember in Kopenhagen, Dänemark. Das RLCS Major 1 findet in Nordamerika statt, weitere Termine und Austragungsorte für das erste Major des Jahres und die Rocket League Weltmeisterschaften werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Weitere Informationen zur Rocket League Championship Series 2026, einschließlich Anmeldedaten und vollständigen Spielplänen, findet ihr auf der offiziellen Rocket League Esports Website.

Falls ihr es verpasst habt: Rocket League hat am Wochenende auch Saison 20 angekündigt, die am 17. September startet. Weitere Informationen zur neuen Saison findet ihr im Blog.