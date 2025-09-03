Auf ein Wort zu… One Man’s Trash

Die größte Herausforderung ist die ständige Entscheidung zwischen „hole ich jemanden dazu“ und „eigne ich mir das jetzt an“. Jedes neue Problem zwingt dazu, Zeit gegen Geschwindigkeit abzuwägen, und Solo heißt oft, bewusst in Lernkurven zu investieren, statt kurzfristig Effizienz einzukaufen.

Marketing ist für mich als introvertierten Entwickler die härteste Hürde. Nach Raiders of the Apocalypse war klar, dass Reichweite, Timing und Messaging eine eigene Disziplin sind, und ohne Unterstützung bleiben gute Systeme unsichtbar. Inzwischen bekomme ich dafür Rückhalt von meinem Partner, der hilft, Projekte nach außen zu tragen, Feedback zu bündeln und klare Botschaften zu schärfen.

Schwierig ist auch die Subjektivität in der eigenen Bewertung. Allein fehlt leicht die Reibung, die schlechte Ideen früh aussiebt. Externe Tests sind deshalb Pflicht: früh spielen lassen, Notizen ernst nehmen, Muster erkennen und konsequent kürzen, das spart Monate und verhindert „Feature-Liebe“, die am Ziel vorbeigeht.

Leichter ist es dort, wo Entscheidungen schnell sein müssen. Solo bedeutet kurze Wege: Prototyp bauen, messen, anpassen, ohne Meeting-Schleifen und ohne Kompromisse, die die Vision verwässern. Diese Geschwindigkeit in Kombination mit klaren Prioritäten gibt dem Spiel oft eine erkennbare Handschrift und hält die Motivation hoch, weil Fortschritt täglich spürbar ist.