One Man’s Trash im Test

One Man´s Trash beginnt mit fiktiven Zeitungsartikeln, welche zunächst die Motivation der namenlosen Hauptfigur beleuchten. Diese kauft einen Schrottplatz, in dessen Tiefen sie eine verschollene Festplatte vermutet. Darauf abrufbar wäre ein Betrag von 100 Millionen Dollar in der fiktiven Kryptowährung PitCoin.

Der Entwickler hat sich dabei merklich von den turbulenten Geschehnissen um den IT-Ingenieur James Howell aus Wales inspirieren lassen. Bei einer Büroauflösung 2013 wurde versehentlich eine Festplatte entsorgt, die Zugang zu einem Bitcoin-Vermögen bietet, was inzwischen auf 730 Millionen Euro angewachsen ist. Vermutet wird, dass der Datenträger auf dem Gelände der Mülldeponie in Newport/Wales gelandet ist. Dort haben in der Vergangenheit bereits einige Suchaktionen stattgefunden – ohne Erfolg. Zwischenzeitlich hat die Stadtverwaltung Newport als Betreiberin der Deponie weiteren Grabungen mit dem Verweis auf zu hohe Kosten und mögliche Einwirkungen auf die Natur untersagt, wodurch es zu Rechtsstreitigkeiten gekommen ist, die Howell verlor. Die bislang letzte Entwicklung war, dass die Stadtverwaltung beabsichtigt, die Mülldeponie zu schließen, um an gleicher Stelle einen Solarpark zu errichten. Dies liegt natürlich nicht im Interesse des Walisers und so versuchte er nun, das Gelände mit der Hilfe von Investoren zu kaufen.

Wie es nicht anders sein kann, hat sich eine Produktionsfirma aus Los Angeles in diesem Jahr die Rechte gesichert, die Geschichte verfilmen zu dürfen. Unter dem Titel „The Buried Bitcoin: The Real-Life Treasure Hunt of James Howells“ soll eine Veröffentlichung im Oktober/November erfolgen. James Howell will derweil nicht von seiner Suche ablassen.