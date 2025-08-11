CobraTekku Games präsentiert Indies auf der gamescom 2025

Home of Indies wird in diesem Jahr wieder zur Cobra-Pit! Der Münchner Publisher CobraTekku Games (CTG) stellt auf der diesjährigen gamescom gleich drei Indie-Titel in der Halle 10.2, Home of Indies Stand E-010g-D-011g aus.
Verho – Curse of Faces von Kasur Games, KIYO – Bunny Tyranny von Entwickler Pixel Rats und die Nintendo Switch Version von The Edge of Allegoria von Button Factory Games sind die gesamte Dauer der gamescom von Mittwoch bis Sonntag vor Ort spielbar. Neben spaßigen Spielen und guten Gesprächen mit den Entwicklern wird es eine Auswahl an hochwertigem Swag zum Mitnehmen geben.
Das düstere Dungeon-Crawler-RPG Verho – Curse of Faces des polnischen Indie-Studios Kasur Games zeigt eine Welt, in der das Offenbaren des eigenen Gesichts den sofortigen Tod bedeutet. Dadurch sind Masken zu einem Symbol der Sicherheit geworden. Das atmosphärische Abenteuer im Stil von King’s Field erscheint später in diesem Jahr für PC. Eine spielbare Demo von Verho – Curse of Faces ist schon jetzt auf Steam verfügbar.
In KIYO – Bunny Tyranny haben einige technokratischen Hasen in ihrer Gier den Planeten übernommen. In dieser Zweiklassengesellschaft ist es nun am Spieler, der den gewieften Lynx Kiyo übernimmt, der Ungerechtigkeit ein Ende zu setzen. Ausgerüstet mit verschiedenen Gadgets geht es hier ums stealthen, plattformen und dem gezielten Ausschalten der hochbewaffneten Hasen-Cops. Das pixelige Stealth-Adventure erscheint Anfang 2026 für PC auf Steam und Nintendo Switch.
The Edge of Allegoria ist ein nostalgisches Indie-RPG voller Monster, Magie und Abenteuer. Mit einer gewaltigen Prise morbidem Humor, etwas pixeliger Gewalt und ganz, ganz viel Selbstironie überzeugt das 2D-RPG das Herz vieler Pixelfans. Die Welt von Allegoria wimmelt nur so von Monstern und Gefahren, aber auch spannenden Geheimnissen. Aber wer, wenn nicht die Spieler sollten der Gefahr ein Ende setzen? Mit etwas strategischem Denken und gezielten Level-ups sind auch die stärksten Monster besiegbar. The Edge of Allegoria erscheint im Spätsommer 2025 für die Nintendo Switch und ist bereits jetzt für Steam und das Steamdeck erhältlich.