Hier kommt die Titan Quest II Roadmap

Um sicherzustellen, dass Titan Quest II nach dem Early Access-Start auf Kurs bleibt, stellt Entwickler Gimlore Games jetzt die erste Roadmap vor.

Diese zeigt die nächsten Schritte der Early-Access-Reise. Auf folgende neue Inhalte dürfen sich die Spieler:innen freuen:

Ein brandneues Kapitel mit einen Gebiet voller frischer Feinde und Herausforderungen

Ein umfangreicher Charakter Creator

Eine neue Meisterschaft

Weitere Lokalisierungen – ja, deutsche Fans, wir haben euch gehört!

In einem neuen Developer-Video gibt Balint Marczin, Lead Systems Designer bei Grimlore Games, Antworten auf einige der am häufigsten gestellten Fragen rund um den Early Access:

Große Content-Updates erscheinen alle drei Monate, kleinere Updates gibt’s dazwischen

Der Early Access ist derzeit bis Ende 2026 geplant, dann erfolgt auch die Veröffentlichung auf Konsolen.

Multiplayer ist derzeit nur als Preview Version zugänglich, wir arbeiten an der vollständigen Implementation

Und was ist mit Reittieren? Sorry, aber die sind nicht geplant.

Aktuell arbeitet sich das Team von Grimlore Games bereits durch all das Feedback der noch wachsenden Community und werkelt an neuem Content und weiteren Verbesserungen – die Odyssee hat gerade erst begonnen, freut euch auf all das, was noch kommen wird!

Titan Quest II hat die Schwelle ins Reich der Menschen überschritten und ist ab sofort im Early Access auf PC verfügbar. Während das Schicksal den Preis von 49,99 € für die finale Version 1.0 vorgesehen hat, dürfen all jene, die sich früh auf die Reise wagen, frohlocken: Im Early Access liegt der Anfangspreis bei nur 29,99 €.

Mehr auf der offiziellen Website: https://titanquest2.thqnordic.com/

Unseren ausführlichen Testbericht zu dem Spiel findet ihr hier.