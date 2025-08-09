Titan Quest 2 im Early Access Test

Schnetzeln und Sammeln

Das Lagerfeuer prasselt und raucht vor sich hin, die zum Trocknen aufgehängte Wäsche flattert im Wind, während die Fensterläden sanft hin- und her schwingen und vereinzelte Blätter von den Bäumen rieseln. So idyllisch! Dummerweise werden wir fast von der ersten Sekunde an von den gleichmäßig über die Landschaft verteilten Gegnern angegriffen. Hier hilft nur Zuschlagen und Ausweichen, sonst ist unser Abenteuer auch schon wieder zu Ende. Mit Tastendruck trinken wir Heiltränke oder Manatränke und plündern die Körper getöteter Feinde. Herumstehende Kisten und Amphoren zerschmettern wir, in der Hoffnung etwas Nützliches darin zu finden. Ein Druck auf die entsprechende Taste, und schon öffnet sich unser Inventar, wo wir die ganzen eingesammelten Sachen auch ausrüsten können. Selbstverständlich ändert sich das Aussehen unseres Charakters, wenn wir neue Kleidungsstücke anlegen.

Sobald wir ausreichend viele Gegner erschlagen haben, bekommen wir ein paar Attributpunkte, die wir nach Belieben verteilen können. Geschicklichkeit, Kraft, Gesundheit und Wissen können verbessert werden. Erhöht ihr diese, verbessern sich auch automatisch eure Werte für Fitness, Gerissenheit und Entschlossenheit. So schnell könnt ihr gar nicht schauen, wie ihr wieder in der Sammelspirale gefangen seid. Entwickelt euren Charakter gemäß eurer Vorlieben, entscheidet euch für eine „Mastery“ – Zauberer, Dieb, Krieger… verteilt Fähigkeitspunkte und lernt neue Fähigkeiten und Zaubersprüche, sammelt Ausrüstungsgegenstände, erkundet die Landkarte, reist zwischen Schnellreisepunkten hin- und her… das Spielprinzip macht süchtig wie… naja, vielleicht nicht wie Crack, aber zumindest wie Diablo.

Im Gegensatz zu Diablo sind die Level in Titan Quest II übrigens von Hand erstellt, was ich als Vorteil sehe, aber natürlich den Wiederspielwert ein wenig reduziert. Zumindest werdet ihr die Orte alle an der selben Stelle wiederfinden wie zuvor, wenngleich die Landschaft so derart zahlreich mit versteckten Bereichen versehen ist, dass ihr niemals bereits beim ersten Durchspielen alle Details entdecken könnt.