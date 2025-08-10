GRADIUS ORIGINS im Test

Quality of Life (QoL) Features

Ihr könnt jederzeit einen Spielstand speichern. Ebenfalls super: Ihr könnt jederzeit zurück spulen, wenn ihr ein Extra verpasst habt oder wieder einmal gestorben seid. Es gibt Online Highscore-Listen, um euch mit dem Rest der Welt (oder besser: nur euren Freunden) zu vergleichen. Dann gibt es im Hauptmenü noch ein paar kleine Boni: Jedes Game hat einen kleinen Guide mit allen Gegnern, in der Bildergalerie könnt ihr euch die originalen Anleitungen der Spielautomaten sowie das eine oder andere Bild (Keyart, Entwicklerskizzen) ansehen, in der Sound Galerie sind die Soundtracks aller Spiele direkt anwählbar. Im Trainingsmodus könnt ihr diverse Einstellungen wie Neustartpunkte und Power-Ups anpassen, um eure Fähigkeiten zu perfektionieren.

Alle Spiele können auch im lokalen Zweispielermodus gespielt werden. Gamepads werden natürlich unterstützt, aber verwendet einen qualitativ hochwertigen Controller mit einer guten Verbindung. Ich habe zuerst mit meinem Billigsdorfer-Controller über Bluetooth gespielt – keine gute Idee. Bei vielen anderen Spielen ist das Ding absolut ok, aber wenn es auf totale Präzision und schnelle Umsetzung eurer Eingaben ankommt, ist das Zeug nicht zu gebrauchen. Und bei den Gradius-Spielen kommt es darauf an – die kennen keine Gnade. Nicht einmal im einfachen Modus (=kleinere Trefferzone für euer Schiff), bei dem eure Lebenserwartung doch deutlich höher ist. Wenn ihr euch die Spiele nur einmal völlig ohne jegliche Herausforderung anschauen wollt, könnt ihr auch eure völlige Unverwundbarkeit einstellen. Dann gibt es zwar keine Achievements, aber dafür könnt ihr sehen, was euch in einem normalen Durchlauf so alles erwartet. Während ich als Kind noch fünf Schilling (oder 100 Lire) für jeden Credit bezahlt habe, könnt ihr nun so viele Credits einwerfen, wie ihr wollt. Damit ist das Spielen zumindest deutlich günstiger als es damals war. Die Sammlung funktioniert problemlos mit Ultrawide-Auflösungen – allerdings mit schwarzen Balken auf den beiden Seiten.

Kaufen könnt ihr GRADIUS ORIGINS über Steam oder in den Xbox, PlayStation oder Nintendo e-Shops.