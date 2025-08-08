Battlefield 6: Open Beta startet und ermöglicht Vorabzugang durch Streams

Electronic Arts und Battlefield Studios veranstalten die bislang größte Open Beta von Battlefield, welche vom 9. bis 10. August und vom 14. bis 17. August stattfindet. Weitere Informationen finden sich hier.

Das ist die Chance, frühzeitig dabei zu sein, einen Squad zu bilden und schon vor dem offiziellen Launch am 10. Oktober Belohnungen zu erringen. Egal, ob Veteran oder Rekrut – Spieler:innen haben jetzt die Gelegenheit, sich bei der größten Battlefield Open Beta aller Zeiten zu beweisen. In der Open Beta gibt es mehrere Karten, Modi und Features, die an diesen beiden Wochenenden ausprobiert werden können, einschließlich der Möglichkeit, mit geschlossenen Waffen zu spielen.

Fans, die sich bisher keinen Early Access Code sichern konnten, können sich auf Twitch am 7. und 8. August 30 Minuten lang Battlefield-6-Streams beliebiger Creator:innen ansehen, um Vorabzugang zur Open Beta freizuschalten. Anweisungen zur Einlösung finden sich hier.

Außerdem gibt es während des Open-Beta-Events einige Twitch Drops. Zum freizuschalten, muss man seinen Lieblingsstreamer:innen am 7. und 8. und vom 14. bis 17. August auf Twitch beim Spielen zuschauen.

Die Twitch Drops umfassen:

Fahrzeug-Skin „Zerbrochen“

Imitator-Waffenkonfiguration

Soldaten-Skin „Erdrutsch“

Soldaten-Skin „Kaiserlich“

Der neueste Battlefield 6 Blogartikel zur Open Beta findet sich hier. Sämtliche Updates gibt es auf Battlefield.com.