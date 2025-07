Das erste große Update für New Arc Line kommt am 17. Juli!

An alle Magier und Technologen: Fulqrum Publishing und das ukrainische Entwicklerstudio Dreamate freuen sich, freuen sich, bekannt zu geben, dass das erste große Update für New Arc Line mit dem Titel Smoke & Mirrors am 17. Juli 2025 erscheinen wird!

Mit Smoke & Mirrors wird die neue spielbare Rasse der Zwerge eingeführt. Zwerge sind zäh, stur und gebaut wie Mauern. Sie sind von Natur aus begnadete Handwerker, die eine tiefe Verbundenheit zu Stein, Stahl und Arkanem haben. Zudem bringen sie zwei neue spielbare Klassen mit: den Höllenfeuer-Magier und den Dampfmechaniker!

Entfessle das pure Chaos mit der brutalsten Magieschule aller Zeiten! Der Höllenfeuer-Magier kanalisiert dunkle, brennende Energien in verheerende Angriffe. Dieser Weg ist gefährlich, führt aber zu den zerstörerischsten arkanen Kräften, die die Welt kennt. Höllenfeuer-Okkultisten beschwören sengende Flammen und dämonische Kräfte direkt auf das Schlachtfeld. Sie schrecken nicht vor Gefahren zurück oder versuchen zuerst zu verhandeln – sie leben von der Zerstörung. Mit schweren Keulen, Morgensternen und ähnlichen grausamen Waffen unterstützen diese Hexenmeister ihre höllischen Zaubersprüche mit roher körperlicher Kraft. Wenn das Feuer seine Aufgabe nicht erledigen kann, sorgt ein vernichtender Schlag dafür. In den Augen eines Höllenfeuer-Okkultisten ist Macht Recht, der Zweck heiligt die Mittel und Gnade ist etwas für die Schwachen.

Der Dampfmechaniker ist hingegen ein wahrer Juggernaut der Erfindungen. Diese gerissenen Schöpfer stellen sich jeder Herausforderung frontal und verlassen sich dabei auf dröhnende, kohlebetriebene Motoren sowie ihre eiserne Willenskraft. Mit dampfbetriebenem Getriebe und roher Genialität steigern sie die Stärke und Widerstandsfähigkeit ihrer Körper. Mit jedem neuen Ausrüstungsteil werden sie mehr und mehr zu einer wandelnden Festung. Die geschicktesten Mechaniker bauen schließlich vollwertige, dampfbetriebene Exoskelette: hoch aufragende Maschinen, die alles zerschmettern, zermalmen und überleben, was die Welt ihnen entgegenwirft. Wenn Muskeln auf Maschinen treffen, kann ihnen nichts mehr standhalten. Entscheiden sich die Spielerinnen und Spieler für den Weg eines Steampunk-Mechanikers, müssen sie technologische Tradition und Innovation sowie technisches und taktisches Geschick miteinander verbinden, um die vielen genialen Gadgets, die ihnen zur Verfügung stehen, voll auszuschöpfen.

Diese Klassen sind aktuell ausschließlich für Zwerge verfügbar. Spätere Updates werden sie jedoch für alle Rassen zugänglich machen.

Mit diesem Update erwartet die Spieler außerdem ein völlig neues Abenteuer: Mit der Einführung der Questreihe „Step Behind the Curtain“ werden sie an einen neuen Ort entführt – den Heiligen Baum. Auf ihrer Reise haben sie die Möglichkeit, einen mysteriösen neuen Freund kennenzulernen, der in zukünftigen Updates eine wichtige Rolle spielen wird.

New Arc Line wurde Ende letzten Jahres im Early Access veröffentlicht und spielt in einer Welt, die am Abgrund des Wandels steht. Das Rollenspiel des Entwicklungsstudios Dreamate erzählt eine umfangreiche Geschichte und lädt die Spieler ein, das facettenreiche, aber unruhige Reich zu erkunden, in dem Magie und Technologie aufeinandertreffen.

Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um in New Arc Line einzutauchen: Dank des Steam Summer Sales gibt es das Spiel derzeit mit 20 % Rabatt – aber Spieler sollten sich beeilen, denn der Sale endet am 10. Juli! Und es kommt noch besser: Fans klassischer RPGs erhalten dank einer Partnerschaft zwischen New Arc Line und Pathfinder: Wrath of the Righteous einen zusätzlichen Rabatt von 10 % auf das Path of Steampunk-Bundle, das ab sofort auf Steam verfügbar ist.

Die Neue Welt wartet auf die Spielerinnen und Spieler und mit ihr der letzte Hoffnungsschimmer auf ein mögliches Heilmittel gegen eine globale Seuche, die auch ihre Liebsten bedroht. Doch nicht alles ist so, wie es scheint: Unter der glänzenden Oberfläche von New Arc brodeln die Spannungen. Arkane Magie prallt auf Steampunk-Genialität, die Reichen beuten die Armen aus und zwischen den Menschen und anderen Rassen gibt es viele Vorurteile. Als Fremde in diesem unbeständigen Land werden die Spieler mitten in den Konflikt hineingezogen. Ihre Entscheidungen beeinflussen nicht nur ihr eigenes Schicksal, sondern auch die Zukunft dieser zerrissenen Welt.

Werden sich die Spieler auf die Seite der etablierten Mächte schlagen oder sich für die Unterdrückten einsetzen? Werden sie sich den arkanen Künsten zuwenden oder die Macht der Technik nutzen? In diesem Rollenspiel hat jede Entscheidung Gewicht und führt zu vielen verzweigten Handlungssträngen und weitreichenden Konsequenzen.

New Arc Line ist im Early Access für PC über Steam, den Epic Games Store und GOG erhältlich.