Theropods – Demo des für Q4/25 angekündigten Steinzeit Point and Click Adventures erschienen

Ein komplett textloses Adventure

Die Steuerung erfolgt durch ein simples Anklicken der Hotspots. Viele Handlungsoptionen gibt es aber nicht – Hotspots können angeklickt werden, und das war es schon fast. Objekte im Inventar können miteinander oder mit Hotspots kombiniert werden. Texte (oder Sprachausgabe) gibt es im Spiel jedoch nicht – Feedback gibt es nur über Animationen und Sounds. Erinnert an die Spiele von Amanita Design aus der Tschechischen Republik (Botanicula, Machinarium, Samarost).

Theropods ist ein Point and Click-Adventure, das Rätsel mit einer filmischen Geschichte, bunten Charakteren und einer Retro-Ästhetik kombiniert. Oh, und jede Menge Dinosaurier! Mit der Realität nimmt es das Game also nicht so genau – aber das tut dem Spielspaß ja keinen Abbruch! Und dabei habe ich noch gar nicht von den Sci-Fi Elementen der Story gesprochen. Ich bin schon gespannt auf das finale Abenteuer, das Demo hat mich jedenfalls schon ziemlich neugierig gemacht.

Für 2026 hat Dionous Games übrigens schon das nächste Point and Click Adventure angekündigt: Uncle Lee’s Cookbook: Five Recipes for Disaster von Relatively Painless Games.