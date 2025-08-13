Donkey Kong Bananza im Test

Pauline is back!

Wie bereits erwähnt, bekommt Donkey Kong relativ früh im Spiel eine Begleiterin an die Seite gestellt. Kleiner Spoiler: Dabei handelt es sich um Pauline, eine Figur, die bereits 1981 im Arcade-Klassiker Donkey Kong entführt wurde und von dem damals noch namenlosen Jumpman (später Mario) gerettet werden musste. In Bananza ist sie jedoch keine passive Figur mehr, sondern eine zentrale Verbündete, die Donkey Kong mit ihren musikalischen Fähigkeiten unterstützt und so die Bananza-Transformationen ermöglicht.

Diese neue Gameplay-Mechanik bringt eine ungewöhnliche Dynamik ins klassische Plattform-Genre. Durch das Sammeln von Ressourcen oder das Besiegen von Gegnern steigt die sogenannte Bananergy. Ist die Leiste voll, kann man per Tastendruck Pauline anweisen, ein Lied zu trällern, um in die gewünschte Bananza-Form zu wechseln. Diese Verwandlungen sind zeitlich begrenzt und erfordern daher einen taktischen Einsatz – etwa zum Überqueren schwieriger Passagen, für schnelle Sprints, Gleitflüge oder den gezielten Einsatz roher Zerstörungskraft.

Im Verlauf des Spiels kann Donkey Kong fünf verschiedene tierische Gestalten annehmen, jede mit eigenen Spezialfähigkeiten, die Erkundung, Kämpfe und Rätsel entscheidend beeinflussen. Power-Kong kann beispielsweise massive Felsblöcke zerschmettern und schwere Objekte heben, der Strauß-Kong verleiht die Fähigkeit zu gleiten, und der blitzschnelle Zebra-Kong kann weiter springen. Die Bananza-Transformationen erweitern das Gameplay um eine taktische Komponente, die weit über klassische Power-ups hinausgeht. Sie machen das Spiel deutlich abwechslungsreicher und fördern, vor allem in Kombination mit der zerstörbaren Spielwelt, einen experimentellen Spielstil.

Im lokalen Koop-Modus können zwei Spieler gemeinsam an einer Nintendo Switch 2 spielen: Einer übernimmt die Steuerung von Donkey Kong, der andere spielt Pauline. Letztere kann Stimmattacken über die Maus-Steuerung abfeuern und so beim Zerstören der Spielwelt und der Gegner unterstützen. Mittels Gameshare-Funktion können Freunde sogar über ihre eigenen Konsolen lokal oder online mitspielen, wobei nur ein Spiel benötigt wird. Aufgrund der stark eingeschränkten Bewegungsfreiheit und Interaktionsmöglichkeiten des zweiten Spielers sollte man sich vom Koop-Modus aber nicht allzu viel zusätzlichen Unterhaltungswert erwarten.