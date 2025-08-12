POSTAL 2 Redux & VR wird über Kickstarter finanziert

Während der heutigen VR Games Showcase haben Running With Scissors, Team Beef und Impact Inked offiziell bestätigt, was langjährige Fans und andere Unverbesserliche schon geahnt haben, seit das Internet seltsam wurde: POSTAL 2 Redux ist kein Fiebertraum. Es wird finanziert.

Die Kickstarter-Kampagne ist jetzt live – und obwohl Redux technisch gesehen kein VR-Spiel ist, würde es ohne eines gar nicht existieren.

Hervorgegangen aus POSTAL 2 VR und entwickelt vom selben kranken Team, entstehen POSTAL 2 Redux und POSTAL 2 VR parallel. Jedes Stretch-Goal wird beide Versionen aufwerten. Für alle, die den Showcase gesehen haben, gab es ein besonderes Extra: eine limitierte Kickstarter-Stufe mit POSTAL 2 VR zum reduzierten Preis – nur für die ersten 200 Unterstützer.

Die Reise von Redux begann in einer versifften Gasse der Modding-Foren und Fan-Wünsche. Nach Jahren voller „Wann kommt es in VR?“, „Bringt es auf PlayStation“ und „Macht gleich eine Mobile-Version“ gaben die Entwickler auf, immer Nein zu sagen. Jetzt lautet die Antwort ein kompromissloses „Na gut, verdammt.“ „Das Ganze fing mit POSTAL 2 VR an“, sagte Grant Bagwell, Mitgründer von Team Beef. „Wir hatten keine Ahnung, wie viele Leute sich dafür begeistern würden. Irgendwann dachten wir: Scheiß drauf, wir machen gleich das ganze Spiel neu.“

Das hier ist kein Remaster. Kein Port. Es ist ein vollständiges Remake – neue Engine, neue Assets, aktuelle Systeme und alle großartigen, völlig durchgeknallten Mechaniken, die POSTAL 2 zu einem Kultklassiker gemacht haben. Redux erweitert das Original mit physikbasiertem Chaos, neuen Bewegungs- und Fortbewegungsmechaniken, schlauerer KI, verbesserten Grafiken sowie komplett überarbeiteten Kampf- und Waffensystemen. Der „Dude“ bekommt diesmal sogar ein richtiges Inventar.

Keine Sorge – der ursprüngliche Charme bleibt

„Wir bauen Redux so, dass es die herrlich kaputte, chaotische Seele des Originals behält“, sagte Eric Masher, COO bei Flat2VR Studios. „Nichts wird glattgebügelt. Es wird nur lauter, dreckiger und deutlich interaktiver.“

Jeder ikonische Moment wird mit neuer Technik und zweifelhaftem Urteilsvermögen neu erschaffen – von banalen Botengängen, die völlig eskalieren, bis zu ausgewachsenen Amokläufen quer durch Paradise. Es ist immer noch POSTAL 2 – nur dass man diesmal Katzen, Kettensägen und Vorschlaghämmer beidhändig führen kann, während man Demonstranten und „unschuldige“ Passanten beleidigt.

Die Kickstarter-Kampagne ist jetzt live und umfasst ausdrücklich auch die VR-Version. Das heißt, jedes Stretch-Goal (neue Episoden, Mehrspielermodi, Sandbox-Features, Geheimwaffen) gilt für VR genauso wie für Flatscreen. Frühentschlossene Unterstützer können außerdem beide Versionen günstiger als zum regulären Preis bekommen. Und ja – man kann endlich den Hund streicheln.

Wer also seit zwanzig Jahren darauf wartet, eine Petition mit dem Mittelfinger zu unterschreiben, frei im Raum zu urinieren oder einfach den Hund zu streicheln – hier ist eure Chance. POSTAL 2 VR macht’s möglich. Die Kickstarter-Kampagne läuft, und jeder Unterstützer hilft, die VR-Version noch größer, böser und verrückter zu machen.

Wer möchte, kann die Kampagne auf Kickstarter unterstützen.

POSTAL 2 VR auf die Wunschliste setzen:

• Meta Quest

• Steam VR

• PlayStation VR2