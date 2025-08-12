DLSS 4 mit MFG kommt zu Grand Theft Auto V Enhanced und Titan Quest II

Diese Woche bringt DLSS 4 mit Multi Frame Generation vervielfachte Leistung in Grand Theft Auto V Enhanced, Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced, Titan Quest II und Supraworld.
Außerdem erscheint heute der neue GeForce Game Ready-Treiber, der das Spielerlebnis in Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced und Grand Theft Auto V Enhanced verbessert.
Hier ein Blick auf die neuen Spiele mit GeForce RTX-Unterstützung:
- Grand Theft Auto V Enhanced: Das neue Grand Theft Auto V Enhanced-Update fügt DLSS 4 mit Multi Frame Generation und DLSS Frame Generation sowie Beschleunigung durch DLSS Super Resolution und NVIDIA Reflex ins Spiel ein. Das Spiel verfügt bereits über Raytracing-Umgebungsokklusion, Raytracing-Global Illumination-Beleuchtung, Raytracing-Schatten und Raytracing-Reflexionen. In 4K mit Raytracing und maximalen Einstellungen erhöht DLSS 4 mit Multi Frame Generation die Bildraten für GPUs der GeForce RTX 50er-Serie durchschnittlich um das 3,9-Fache und bietet Spielern so hochauflösende Action und schnelleres Gameplay.
- Senua’s Saga: Hellblade II: Ninja Theory erweitert Senua’s Saga: Hellblade II mit einem neuen Enhanced-Update, das heute veröffentlicht wird. Dieses Update führt eine neue grafische Voreinstellung „Very High“ ein, um das Spielerlebnis und die Bildqualität noch weiter zu verbessern. Außerdem erhält es einen neuen Spielmodus „Dark Rot“, Entwicklerkommentare und einen verbesserten Fotomodus. Spieler mit einer Grafikkarte der GeForce RTX 50er-Serie können DLSS 4 mit Multi Frame Generation aktivieren, um die Bildraten bei höchsten Auflösungen und Detailstufen weiter zu steigern. DLSS Frame Generation und DLSS Super Resolution haben bereits bei der Veröffentlichung die Bildraten in 4K bei maximalen Einstellungen durchschnittlich verdreifacht, mit diesem Update wird der Wert noch weiter gesteigert! Mit NVIDIA Reflex wird die PC-Latenz um bis zu 57 % reduziert, wodurch Senua’s Saga: Hellblade II auf einem GeForce RTX-PC oder -Laptop noch reaktionsschneller wird.
- Supraworld: Supraworld ist ein First-Person-Puzzle-Metroidvania, das auf den beliebten Titeln Supraland, Supraland Crash und Supraland Six Inches Under von Supra Games basiert. In Supraworld schlüpfen Spieler in die Rolle eines Lehrlings der Lösungsgilde in einer einzigartigen Spielzeugwelt. Spieler können die riesige verzweigte Welt erkunden, Rätsel lösen, die Hauptquest ignorieren und vieles mehr. Im Hinblick auf DLSS-Technologien gleicht Supraworld seinen Vorgängern. Das bedeutet, dass DLSS 4 mit Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation und DLSS Super Resolution vom ersten Tag an unterstützt werden. Außerdem wird DLAA unterstützt, falls maximale Bildqualität gewünscht wird.
- Titan Quest II: Grimlore Games und THQ Nordic haben kürzlich Titan Quest II im Early Access veröffentlicht und innerhalb weniger Tage über 300.000 Exemplare verkauft. In Titan Quest II ist Nemesis, die Göttin der Vergeltung, außer Kontrolle geraten. Sie verdirbt die Fäden des Schicksals und verurteilt alle, die sich ihr widersetzen, zu ewiger Strafe. Mit der Waffe der Wahl stellen sich die Spieler einigen der wichtigsten Figuren der griechischen Mythologie, um Nemesis aufzuhalten. Bei der Veröffentlichung bot Titan Quest II eine vollständige Palette an DLSS 4-Technologien, die GeForce RTX-Spielern das ultimative Erlebnis ermöglichen. DLSS 4 mit Multi Frame Generation vervielfacht die Bildraten auf GeForce RTX 50-Serie-GPUs, DLSS Frame Generation beschleunigt die Leistung auf GeForce RTX 40-Serie-GPUs und DLSS Super Resolution steigert die Leistung auf allen anderen GeForce RTX-GPUs. Darüber hinaus kann das neue und verbesserte Transformer-AI-Modell von DLSS Super Resolution für eine noch bessere Bildqualität ausgewählt werden. Alternativ können Spieler anstelle von DLSS Super Resolution DLAA in Verbindung mit DLSS Multi Frame Generation und DLSS Frame Generation aktivieren, um die höchste Bildqualität zu erzielen. Durch die Aktivierung von NVIDIA Reflex können GeForce RTX-Spieler die PC-Latenz weiter reduzieren.
Weitere Informationen gibt es im NVIDIA-DLSS-Blog und NVIDIA Blog zum GeForce Game Ready Treiber.