Dying Light: The Beast im Test

Endlich frei, jetzt geht’s ab!

Draußen angekommen, staune ich nicht schlecht. Castor Woods heißt die Gegend also. Sieht aus wie auf na verdammten Postkarte, na ja bis auf diese ekelhaften Zombies und Mutanten und von denen gibt’s hier einige. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es gut 245 Variationen an menschlichen und nicht mehr ganz so menschlichen Gegnertypen. Dazu kommen noch acht sogenannte Chimären, das sind besonders ekelhafte aber auch starke Fabrikate, die der irre Wissenschaftler ausgelassen hat.

Für mich persönlich sind die meisten von ihnen nur Sandsäcke. Ich wähle eine aus knapp 160 Waffen aus und verteile damit Hiebe oder auch ein paar Kugeln. Ballern lass ich allerdings lieber, denn die Dinger da draußen haben gute Ohren, außerdem ist Munition knapp und das Ressourcenmanagement knallhart. Man muss hier so viel Zeug zusammenbekommen, nur für ein paar Waffen, da lohnt es sich, die die man hat einfach zu reparieren, immerhin klappt das bis zu siebenmal, bevor sie endgültig hinüber sind.

Wenn ich aber so richtig pissed bin, dann pack ich meine Spezialkräfte aus. Bei den ganzen Experimenten, die mit mir gemacht wurden, hat man mir so einige Mittelchen verabreicht und die dröhnen ordentlich. Klar ich bin immer auf der Kippe zwischen Mensch und Beast, aber hey, wer ist schon perfekt? Geb‘ ich mich dem Beast in mir hin, schlag ich das ganze Mutantengesindel hier mit bloßen Händen zu Brei, da kenn ich nichts!

Für meine Beast-Mode-Skills habe ich sogar einen eigenen Skill-Tree, den ich nach jedem Bossfight mit einer neuen Fähigkeit füttern darf. Manche davon sind zwar cool, aber ich verwende sie nicht oft, wie zum Beispiel, mich kurze Zeit unter den Zombies bewegen zu können, ohne angegriffen zu werden. Ehrlich gesagt lauf ich da lieber über die Dächer von Castor Woods.

Ja ja, im Parkour macht mir keiner so schnell was vor. Ab und an greife ich mal daneben und stürze zu Boden, aber das Gefühl für Entfernungen habe ich schnell wieder raus. Einen Enterhaken habe ich auch dabei, für die ganz großen Sprünge… Oder um Ekelmutanten damit zu Fall zu bringen, um dann mit meinem Stiefel ihren Schädel zu zertreten. Ihr merkt schon, zimperlich geht es hier bei mir nicht zu. FSK 18 Baby, Wuuhuuuu!