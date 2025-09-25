Vampires: Bloodlord Rising erhebt sich im Januar 2026 aus dem Grab

Das Action-Adventures wird verschoben, um einen Kampf der Untoten zu vermeiden und bietet stattdessen bald einen Playtest an.

“Es kann nur einen geben!” Nicht nur der Highlander folgt diesem Grundsatz. Auch Vampire, zweifellos die beeindruckendsten Wesen unter den Untoten, halten sich an diese Regel. Und Dragos, der Held in Vampires: Bloodlord Rising, respektiert den Status, den der geheimnisvolle Phyre als ‘Elder’ genießt und hat sich daher entschlossen, seinen Sargschlummer etwas zu verlängern.

Dies hat zur Folge, dass Vampires: Bloordlord Rising vom polnischen Entwicklerstudio Mehuman Games sowie Publisher Toplitz Productions von seinem ursprünglich vorgesehenen Veröffentlichungstag am 23. Oktober 2025 abrückt und stattdessen am 30. Januar 2026 für PC im Early Access erscheint.

Anhänger blutrünstiger Action-Adventures können sich dennoch auf eine vampirische Doppel-Ladung freuen; Wir laden alle geduldig wartenden Kinder der Nacht zu einem Steam-Playtest von Vampires: Bloodlord Rising ein. Perfekt abgestimmt auf Halloween, wirst du ab dem 30. Oktober in die Welt von Sangavia abtauchen können, um deine imposante Vampirburg zu errichten, während du die Inquisition bekämpfst und beginnst, ein vor Blut triefendes Geheimnis zu entschlüsseln. Die bis zur Veröffentlichung zusätzlich gewonnene Zeit wird intensiv genutzt, um das Spiel weiter auf Hochglanz zu bringen und um das Playtest-Feedback der Community einzuholen und zu integrieren.

Zusätzliche Informationen zu Vampires: Bloodlord Rising hält die offizielle Steam-Produktseite bereit, wo das Spiel auch den Wunschlisten hinzugefügt werden kann und interessierte Gamer sich bereits für den Playtest bewerben können. Werde Teil der Discord-Community, um aktuelle News, Features und weitere Inhalte zu allen Titeln von Toplitz Productions zu bekommen.

Links: Vampires: Bloodlord Rising auf Steam