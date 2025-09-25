Microsoft Flight Simulator 2024 kommt am 8.12 auf die PlayStation 5

Gestern Abend hat Asobo Studio zusammen mit Xbox Game Studios während der „State of Play”-Übertragung von Sony angekündigt, dass Microsoft Flight Simulator 2024 auf der PlayStation 5 erscheint – und Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Wer die Deluxe-, Premium Deluxe- oder Aviator-Edition vorbestellt, kann ab dem 3. Dezember frühzeitig drauf zugreifen. Alle Vorbestellungen kommen mit der berühmten Northrop T38-A Talon. Der allgemeine Verkauf startet am 8. Dezember.

Zum ersten Mal können Fans auf PlayStation 5 ihre Flugkünste in einem der fortschrittlichsten Flugsimulatoren der Welt testen, der ein beispielloses Maß an Realismus und Authentizität bietet.

Der Microsoft Flight Simulator 2024 bietet:

Bis zu 125 detailreiche Flugzeuge, mehr als 40.000 Flughäfen und Landebahnen, über 2.000 Segelflugplätze und mehr als 80.000 Hubschrauberlandeplätze

Ein neuartiges Karrieresystem, mit dem Du Deine Fähigkeiten ausbauen und Zugang zu Missionen in den Bereichen Brandbekämpfung, Such- und Rettungsdienst, Landwirtschaft und mehr erhalten kannst

Erlebnisse wie Landungsherausforderungen, Rallye-Rennen, Herausforderungen in geringer Höhe, den World Photographer-Modus und eine neue Challenge League

Zum ersten Mal können Spieler*innen mit Amerikas erstem zivilen Überschalljet, dem Demonstrator XB-1 von Boom Supersonic, die Schallmauer durchbrechen

Exklusiv auf PlayStation 5: Nutzung der immersiven DualSense-Controller-Funktionen wie adaptive Trigger (reagieren auf Geschwindigkeit, Oberflächentypen, Neigungswiderstand) und Controller-Lautsprecher (Flugsicherungskommunikation)

Alle, die vor dem Early Access und der Veröffentlichung zu den Erfahrungen auf PlayStation beitragen möchten, können sich hier registrieren, um an einer Closed Beta teilzunehmen. Wenn Du diese Möglichkeit zum Testen des Spiels in Deinen Berichten über die heutigen Neuigkeiten erwähnen kannst, würde sich das Entwicklerteam sehr darüber freuen!

Bitte beachte, dass diese Closed Beta nicht repräsentativ für das endgültige Spiel ist und keine Vorschau-Version darstellt.

Weitere Infos zumJungfernflug von Microsoft Flight Simulator auf PlayStation findest du im heutigen PlayStation Blogartikel.