Gaming-Tastatur CHERRY XTRFY MX 10.1 Wireless mit Aluminiumgehäuse

CHERRY XTRFY bringt mit der MX 10.1 Wireless eine neue mechanische Gaming-Tastatur auf den Markt, die sich an ambitionierte Spieler:innen und Vieltipper richtet.

Das Modell wurde erstmals auf der CES 2025 vorgestellt und ist ab sofort zu einem Preis von 199 Euro im Handel erhältlich.

Die MX 10.1 Wireless kombiniert ein schlankes Aluminiumgehäuse mit den neuen CHERRY MX LOW PROFILE 2.0-Switches. Diese versprechen ein besonders schnelles, weiches Tippgefühl und sind für über 100 Millionen Tastenanschläge ausgelegt. Das flache Design soll nicht nur den Komfort erhöhen, sondern auch die Mobilität verbessern – ohne auf ein Vollformat-Layout zu verzichten.

Zu den technischen Highlights zählen eine drahtlose Abtastrate von 4.000 Hz sowie 8.000 Hz im kabelgebundenen Betrieb. Gamer:innen profitieren dadurch von extrem kurzen Reaktionszeiten, da die Tastatur bis zu acht Signale pro Millisekunde an den PC sendet.

Die MX 10.1 Wireless bietet drei Verbindungsoptionen: einen 2,4-GHz-Dongle für latenzarmes Wireless-Gaming, Bluetooth®-Konnektivität mit bis zu drei Geräten sowie eine klassische USB-Kabelverbindung. Ein integriertes LCD-Display und ein Drehregler ermöglichen die Steuerung von RGB-Beleuchtung, Profilen, Medienfunktionen und den schnellen Gerätewechsel direkt an der Tastatur.

Ein 4.000-mAh-Akku sorgt für eine Laufzeit von bis zu 900 Stunden über Bluetooth® und rund 50 Stunden im 4.000-Hz-Funkmodus – abhängig von Beleuchtungs- und Displayeinstellungen.

Weitere Informationen zur MX 10.1 Wireless gibt es unter cherryxtrfy.com.