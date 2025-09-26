VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gameplay-Premiere von Thief VR: Legacy of Shadow am 30. September

von Hannes Linsbauer0

Vertigo Games wird in Zusammenarbeit mit Eidos-Montréal und Maze Theory einen ausführlichen Blick auf Thief VR: Legacy of Shadow während der offiziellen Gameplay-Premiere auf YouTube präsentieren.

WANN: 30. September 2025 – 19:00 Uhr MESZ

WO: Das Video feiert auf YouTube Premiere unter folgendem Link: https://www.youtube.com/vertigogames

Die Stadt ist ein Ort voller Schatten. Du bist Magpie, eine gerissene Diebin, die ihre Eltern wegen Baron Northcrest verlor und auf der Straße aufwachsen musste. Stehlen war der einzige Weg, um zu überleben. Zumindest, bis du ein legendäres Artefakt gefunden hast, das ein Vermächtnis der Vergangenheit verborgen hielt. Setze VR ein, um zu stehlen und den Streitkräften der Stadt zu entgehen. Entwirre ihre Geheimnisse und enthülle eine finstere Verschwörung, die sich um ihr Fundament schlängelt.

Thief VR: Legacy of Shadow kann auf PlayStation VR2, Meta Quest und Steam VR der Wunschliste hinzugefügt werden.

Um jederzeit über alle Neuigkeiten zu Thief VR: Legacy of Shadow und andere Titel von Vertigo Games auf dem Laufenden zu bleiben, kann man den Newsletter auf ThiefVR.com abonnieren.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

