Forza Horizon 6 in Japan und mehr: Xbox Tokyo Game Show 2025

Auf der Tokyo Game Show 2025 wurden spannende Einblicke in die Entwicklungen von internationalen Entwicklerteams und Partnern aus Asien präsentiert.

Zu den Ankündigungen für die Xbox zählen unter anderem:

Forza Horizon 6 von den Xbox Game Studios, geplant für 2026.

von den Xbox Game Studios, geplant für 2026. Detaillierte Einblicke in die Schwierigkeitsgrade von Ninja Gaiden 4 .

. Veröffentlichung des Japan World Updates für Microsoft Flight Simulator 2024, das ab sofort verfügbar ist.

Zusätzlich wurde das Gameplay der japanisch inspirierten Erweiterung „Heavenly Spear“ für Age of Mythology gezeigt, die nächste Woche erscheint. Activision stellte neue, an Japan angelehnte Maps für Call of Duty: Black Ops 7 vor, während Bethesda die japanischen C.A.M.P.s präsentierte, die mit den neuesten Updates für Fallout 76 erscheinen.

Auch aus Asien gab es zahlreiche Highlights:

Weltpremiere von Gungrave Gore: BloodHeat

Überraschende Veröffentlichung von Romancing Saga 2: Revenge of the Seven durch Square Enix für Xbox

Neue Details zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection von Capcom, inklusive Ankündigung, dass die ersten beiden Spiele der Reihe auf Xbox verfügbar sein werden

Präsentation von 007 First Light und einer Mission rund um Bruce Lee in Hitman: World of Assassination durch IO Interactive

Insgesamt wurden 25 verschiedene Spiele vorgestellt, die einen umfangreichen Ausblick auf das kommende Jahr bieten.

Mehrere der neuen Titel werden die Game Pass-Bibliothek erweitern, darunter Terminull Brigade, Winter Burrow und Forza Horizon 6. Laut Metacritic gehören viele der angekündigten Spiele zu den am besten bewerteten Titeln des Jahres 2025. Unter anderem sind Blue Prince, Clair Obscur: Expedition 33 und Hollow Knight: Silksong bereits im Game Pass enthalten. Weitere Neuzugänge in diesem Jahr sind Keeper, Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2, Call of Duty: Black Ops 7 und weitere.

Die meisten Titel unterstützen Xbox Play Anywhere, sodass sie auf verschiedenen Geräten gespielt werden können. Auch die neuen ROG Xbox Ally-Handhelds, die ab dem 16. Oktober verfügbar sind, wurden auf der Tokyo Game Show präsentiert.

Die gesamte Zusammenfassung der Show kannst du auf Xbox Wire DACH nachlesen.