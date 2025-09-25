SILENT HILL f erscheint heute und zeigt die Schönheit des Schreckens

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) veröffentlicht heute SILENT HILL f, das nächste Kapitel der legendären Spielereihe, für PlayStation®5, XBOX Series X|S, Steam®, Epic Games und Microsoft Windows.

Erhältlich sind eine physische Day-One-Edition sowie eine digitale Standard- und Deluxe-Edition. Spieler:innen können den neuen Psycho-Horrortitel entdecken, der im Japan der 1960er Jahre spielt, und sich auf den Weg machen, um die Schönheit im Schrecken zu finden.

SILENT HILL f ist der erste Teil der SILENT HILL-Reihe, der in Japan spielt. Spieler:innen können in eine unvergessliche Geschichte von Ryukishi07 eintauchen, die auf einer „schönen und doch furchterregenden“ künstlerischen Vision basiert. Zur Feier der Veröffentlichung gibt KONAMI mit dem Launch-Trailer einen Einblick in die bedrohliche Atmosphäre.

Ryukishi07s narrative Vision, gepaart mit den Kreaturen- und Charakterdesigns von kera, nimmt die Spieler:innen mit auf eine betörend schöne und zugleich erschütternde Reise. Der Soundtrack und das Audiodesign wurden von den legendären Komponisten Akira Yamaoka und Kensuke Inage arrangiert und sorgen für ein intensives Spielerlebnis.

Die Spieler:innen schlüpfen in die Rolle von Shimizu Hinako, einer Highschool-Schülerin, die unter dem Druck der gesellschaftlichen Erwartungen leidet. Während sie durch ihre Heimatstadt Ebisugaoka streift, zieht ein mysteriöser Nebel auf und hüllt die Stadt ein, wodurch eine beunruhigende Veränderung sichtbar wird. Hinako muss sich schrecklichen Kreaturen stellen, Geheimnisse aufdecken und traumatische Entscheidungen treffen, die ihr Schicksal beeinflussen werden.

Physische Day-One-Edition, digitale Standard- und Deluxe-Editionen:

Die digitalen Standard- und Deluxe-Editionen von SILENT HILL f enthalten einzigartige digitale Boni, darunter Outfits, einen Mini-Soundtrack und ein digitales Artbook. Die digitale Standard-Edition ist ebenso wie die physische Day-One-Edition mit den Vorbestellungsboni erhältlich, während die digitale Deluxe-Edition als digitaler Download angeboten wird. Nach der Veröffentlichung können Spieler:innen das Deluxe-Upgrade erwerben, um ihr Spiel mit den Boni der Deluxe-Edition zu erweitern.

Darüber hinaus enthalten Käufer der physischen Day-One-Edition für PlayStation®5 und XBOX Series X|S bei ausgewählten Händlern auch eine SILENT HILL f SteelBook®-Hülle. Die Verfügbarkeit können Spieler:innen bei Händlern vor Ort erfragen.

*Die physische Day-One-Edition und die Vorbestellung der Digital-Standard-Edition enthalten denselben Inhalt.

Um über Neuigkeiten rund um SILENT HILL auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie bitte unseren offiziellen Kanälen: https://www.konami.com/games/silenthill/