State of Play mit Marvel’s Wolverine, SAROS, Nioh 3 und mehr

Am späten Mittwochabend fand eine neue Ausgabe von State of Play statt. Der etwa 40-minütige Livestream bot neue spannende Einblicke in zahlreiche kommende Highlights für PlayStation 5, darunter Marvel’s Wolverine, SAROS und Nioh 3.

Marvel’s Wolverine

Marvel’s Wolverine von Insomniac Games erscheint im Herbst 2026 für PlayStation 5. Auf dem (englischen) PlayStation.Blog sind weitere Informationen zum Titel verfügbar.

SAROS

Die Returnal-Macher Housemarque zelebrierten den 30. Geburtstag des finnischen Studios mit neuen Gameplay-Eindrücken zu SAROS. Der Third-Person-Shooter mit Rogue-Like-Elementen bietet pfeilschnelle Action und allerhand atemberaubend designte Gegner. Um gegen die mächtigen Kreaturen zu bestehen, können Spieler unter anderem auf einen Schild zurückgreifen, der feindliche Geschosse absorbiert. SAROS erscheint am 20. März 2026 für PlayStation 5 und ist für PlayStation 5 Pro optimiert. Weitere Informationen gibt es auf dem PlayStation.Blog. ​

PULSE Elevate Wireless-Lautsprecher

Die PULSE Elevate Wireless-Lautsprecher in Weiß oder Midnight Black läuten 2026 eine neue Ära des Desktop-Gamings ein. Als erste von Sony Interactive Entertainment entwickelte kabellose Lautsprecher fügen sich die PULSE Elevate Wireless-Lautsprecher nahtlos in eine PS5-, PC- oder Mac-Desktop-Gaming-Umgebung ein und können unterwegs mit einem PlayStation Portal Remote-Player oder Smartphone genutzt werden. Die kabellosen Lautsprecher bieten einen außergewöhnlich realistischen Klang, extrem niedrige Latenzzeiten und verlustfreie PlayStation Link-Konnektivität. Weitere Informationen bietet der PlayStation.Blog. Pressematerial steht auf unserem Presseserver zur Verfügung.

DualSense Wireless-Controller – God of War Limited Edition zum 20. Jubiläum

Zur Feier des 20. Jubiläums der God of War-Reihe kündigte Sony Interactive Entertainment eine God of War Limited Edition für DualSense Wireless-Controller an. Das Design bildet Kratos’ charakteristisches Aschgrau mitsamt des markanten scharlachroten Tattoos ab. Diese stark limitierte Version des DualSense Wireless-Controllers kann ab dem 3. Oktober um 10 Uhr (MESZ) für 84,99 Euro auf direct.playstation.com* vorbestellt werden. Detaillierte Informationen sind auf dem PlayStation.Blog zu finden. Pressematerial steht auf unserem Presseserver zur Verfügung.

Nioh 3

Koei Tecmo und Entwickler TEAM NINJA zeigten neues Gameplay zu Nioh 3, das am 6. Februar 2026 für PlayStation 5 erscheint. Der neue Teil der Action-RPG-Reihe bietet intensive Kämpfe und lässt Spieler nahtlos zwischen den beiden Kampfstilen Samurai und Ninja wechseln.

Gran Turismo 7 SPEC III Update

Zur Feier von weltweit 100 Millionen verkauften Einheiten der Gran Turismo-Reihe enthüllte Serienschöpfer Kazunori Yamauchi auf der State of Play mit SPEC III das bislang größte Update für Gran Turismo 7. Das Update erscheint im Dezember und bietet PS5- und PS VR2- Spielern unter anderem zwei neue Rennstrecken und acht neue Fahrzeuge.

PlayStation Plus

PlayStation Plus-Mitglieder erwarten schon bald drei spannende Titel. Ab dem 7. Oktober können folgende Spiele heruntergeladen werden:

Bis zum 6. Oktober besteht zudem die Chance, die August-Spiele Psychonauts 2 (PS4), Stardew Valley (PS4) und Viewfinder (PS5 & PS4) einzulösen. Darüber hinaus steht allen PlayStation-Fans eine von den PlayStation Plus-Spielen inspirierte Spotify-Playlist zur Verfügung, die jeden Monat um neue Songs erweitert wird.

TLOU Day 2025

Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium dürfen sich zur Feier des TLOU Days auf einen besonderen Neuzugang im Spielekatalog freuen. Ab dem TLOU Day am 26. September können PS5-Spieler The Last of Us Part II Remastered und PS4-Spieler The Last of Us Part II herunterladen.

Die weiteren Ankündigungen der State of Play in der Übersicht:

Weitere Informationen bietet der PlayStation.Blog.