Ein neuer E-Sport Titel erscheint am Horizont – Vector Strike

Ein neuer e-Sport Titel ist auf dem Weg zum PC, der die E-Sport-Szene umkrempeln möchte. Vector Strike basiert auf realistischer Physik, angetrieben von ausgeklügelten Rollback-Systemen wie in Kampfspielen, und bietet ein adrenalingeladenes Erlebnis in einer rasanten 4v4-FPS-Sport-Action.

Vector Strike wurde von Chamo Games entwickelt, einem neuen Indie-Studio, das von einem Kollektiv von Entwicklern gegründet wurde, die bereits an Titeln wie Valorant, Call of Duty Modern Warfare 2, The Division, League of Legends, Hitman, Avatar und Cyberpunk 2077 gearbeitet haben. Vector Strike bietet eine Genre-Mischung aus First-Person-Sport-Action.

Die Vision: Die Formel für Competitive Games neu definieren

“Vector Strike wurde entwickelt, um strategisches räumliches Denken und geschicktes Spiel im kompetitivem Gaming zu feiern. Wir bauen ein Spiel, dass sowohl spannend und spaßig zu Spielen als auch anzusehen ist, mit dem Ziel einer der führenden E-Sports zu werden – vielleicht sogar eines Tages Teil der Olympischen Spiele. Kompetitive Titel sind beliebt mit jungen Menschen, und wir glauben, dass Vector Strikes Mischung aus ‘leicht zu Lernen, schwer zu Meistern’ diese Spieler besonders ansprechen wird. Ich freue mich schon darauf, Spieler beim nächsten Next Fest zu begrüßen.” Zoher Toutanji, Chief Executive Officer

Eine neue Art von FPS: Präzision, Physik und ein wahrer Test des Könnens

Vector Strike ist eine neue Art von FPS. Ich hatte das Privileg, sowohl an Call of Duty als auch an Valorant mitzuarbeiten, und wir freuen uns, ein Spiel zu entwickeln, in dem es nicht um töten oder Bodycount geht, sondern um einen echten Test des Könnens, der sich direkt an die kompetitiven Spieler richtet. Mit Vector Strike erwartet euch ein präzises FPS-Spiel, wo jedes Geschoss zählt, ein Spiel, in dem du deinen Freunden deine Fähigkeit für abgefahrene Manöver unter Beweis stellen kannst. Unser Rollback-Netzcode ist Weltklasse und bietet so eine unglaublich flüssige Erfahrung in Multiplayer-Matches, während unsere Physik-Engine äußerst berechenbar ist, sodass du konstant lernen, trainieren und besser werden kannst. Das Spiel wurde mit einem Auge für emergentes Gameplay entworfen: Es ist nicht unser Job, euch zu sagen, wie man spielt. Ihr entscheidet die Meta, und ich kann euch versichern: Jedes Match wird eine andere Erfahrung.” Roberto Schiavulli, Chief Creative Officer

Gebaut mit Spielern, für Spieler

“Wir kamen als Entwicklerteam mit einem Ziel zusammen – etwas Besonderes für unsere Spieler zu erschaffen, und es mit ihnen zu bauen. Es ist aufregend, an Vector Strike zu arbeiten, einem Spiel, in dem die Stimme der Spieler Bedeutung hat und ihre Erfahrung so stets besser wird. Unsere oberste Priorität im Live Support ist unsere Zeit in Energie in regelmäßige Updates zu investieren und interessante neue Features zu entwickeln, die das Spiel spaßiger und erinnerungswürdiger für alle machen! Wir setzen uns dafür ein, dass sich unsere Community gehört, respektiert und geschätzt fühlt. Also steig ein beim Steam Next Fest und lass uns spielen!” Stephanie Pecaoco, Executive Producer

Vector Strike Schlüsselinhalte:

Einzigartige Mischung aus FPS und Sport: FPS Shooter sind toll, aber es ging immer um Sichtlinien und wie schnell du schießen kannst. In Vector Strike erlebst du die bekannte Steuerung in einem anderen Setting, wo Präzision, räumliches Denken und Positionierung der Schlüssel zum Sieg sind.

FPS Shooter sind toll, aber es ging immer um Sichtlinien und wie schnell du schießen kannst. In Vector Strike erlebst du die bekannte Steuerung in einem anderen Setting, wo Präzision, räumliches Denken und Positionierung der Schlüssel zum Sieg sind. Rasantes 4v4 Multiplayer Gameplay : Tritt alleine an oder trommle dein Team zusammen und bereite dich auf den Showdown in einem 4v4-Match vor. Wähle deinen Charakter, lerne seine Fähigkeiten zu kontrollieren und dann geht es nur noch darum, deine Gegner mit großartiger Strategie, taktischem Denken und natürlich reinem Schießgeschick zu übertrumpfen!

: Tritt alleine an oder trommle dein Team zusammen und bereite dich auf den Showdown in einem 4v4-Match vor. Wähle deinen Charakter, lerne seine Fähigkeiten zu kontrollieren und dann geht es nur noch darum, deine Gegner mit großartiger Strategie, taktischem Denken und natürlich reinem Schießgeschick zu übertrumpfen! Tiefe Lernkurve : Einfach zu lernen, schwer zu meistern! Vector Strike bietet eine neue Ebene der Herausforderung für Spieler, die bereit sind, die Spielfelder zu dominieren. Das Spiel wurde mit einem ewigen Lernzyklus im Kopf entwickelt: Du findest deinen Weg, zu gewinnen, und alle werden lernen und sich anpassen müssen.

: Einfach zu lernen, schwer zu meistern! Vector Strike bietet eine neue Ebene der Herausforderung für Spieler, die bereit sind, die Spielfelder zu dominieren. Das Spiel wurde mit einem ewigen Lernzyklus im Kopf entwickelt: Du findest deinen Weg, zu gewinnen, und alle werden lernen und sich anpassen müssen. Community-getriebene Entwicklung: Wir wollen, dass das Spiel mit euch wächst, wir wollen Features entwickeln, die für euch wichtig sind und die Art, wie ihr das Spiel erlebt, ändern. Daher gehen wir in den Early Access, damit wir uns nach den Wünschen unserer bestehenden Community richten können.

Ihr könnt den Titel bei Interesse jetzt schon mal Steam! vormerken.

Außerdem wird die Vector Strike-Demo kostenlos auf dem Steam Next Fest ab dem 24. Februar spielbar sein, vergiss nicht es dort anzuspielen!