Fellowship: Öffentlicher Playtest zum ersten „MODA“ startet am 24. Februar

Arc Games und das Entwicklerstudio Chief Rebel haben bekanntgegeben, dass Fellowship, das allererste Multiplayer Online Dungeon Adventure („MODA“) an der Februar-Ausgabe des Steam Next Fests vom 24. Februar bis 3. März teilnehmen wird.

Fellowship enthält einige der beliebtesten Features aus MMOs, MOBAs und ARPGs, wie spannende Endgame-Dungeon-Runs, ein vielfältiges Helden-Aufgebot, kooperatives Gruppen-Gameplay und epischen Loot.

Fellowship ist ein einzigartiges, herausforderndes und gleichzeitig auch leicht erlernbares PvE-Dungeon-Crawling-Erlebnis. Im August 2024 fand bereits eine Closed Alpha auf Steam statt, bei der ausgewählte Spieler ihr Feedback geben konnten, um die Ausrichtung des Spiels direkt von Anfang an zu beeinflussen. Der bevorstehende Playtest wird jedoch das erste Mal sein, dass alle PC-Spieler die Chance haben, Fellowship zu erleben.

„Die Zeit ist reif, um die Tore aufzustoßen und allen PC-Spielern die Chance zu geben, Fellowship in diesem öffentlichen Playtest auszuprobieren“, so Alex Lindberg, CEO und Game Director bei Chief Rebel. „Unsere Closed Alpha im August 2024 war für uns in der Anfangsphase der Entwicklung von Fellowship von überaus großem Wert. Es war wundervoll, die große Zahl an Spielern zu sehen, die sich auf Dungeon-Runs begeben haben und großen Spaß dabei hatten. Gleichzeitig war es auch großartig, so viel Zuspruch und Feedback zu erhalten. Fellowship wird ein sich fortlaufend weiterentwickelndes Abenteuer sein und der bevorstehende öffentliche Playtest wird uns ermöglichen, das Feedback und die Vorschläge von einer noch größeren Zahl an Spielern zu bekommen, um Fellowship vor dem Start des Early Access auf dem PC in diesem Jahr weiter zu verbessern. Der öffentliche Playtest ist ein großer Meilenstein für uns und gleichzeitig ist er in gewisser Hinsicht nur der Anfang – wir können es kaum abwarten, euch alle dabei zu haben!“

Der öffentliche Playtest von Fellowship auf Steam beginnt am Montag, den 24. Februar, um 19.00 Uhr (MEZ) und endet am Montag, den 3. März, um 19.00 Uhr (MEZ). Es sind Server für Nordamerika, Europa und Asien verfügbar. Der Playtest gewährt Spielern Zugriff auf sechs Helden (zwei Tanks, zwei DPS und zwei Heiler), die sich dem Aufgebot in Fellowship anschließen. Mit ihnen gehen sie auf Dungeon-Runs, bekämpfen herausfordernde Feinde und stauben dabei epischen Loot ab. Im Vergleich zur Closed Alpha im August letzten Jahres wird es mit Tariq einen neuen DPS-Helden geben. Gleichzeitig finden neue Gameplay-Systeme ihren Weg ins Spiel, etwa ein Transmutationssystem für Edelsteine und Gegenstände, ein Welt- und ein Gruppen-Chat, neue Flüche, neue Ausrüstung, neue Reittiere, Grafikverbesserungen. Darüber hinaus wurden zahlreiche Spielmechaniken überarbeitet.

Hier geht es zur Steam-Seite, um am öffentlichen Playtest teilzunehmen und das Spiel auf die Wunschliste zu setzen: https://store.steampowered.com/app/2352620/Fellowship/