FINAL FANTASY XIV Online Patch 7.4 verfügbar

SQUARE ENIX veröffentlicht mit Patch 7.4: Into the Mist das neueste große Update für FINAL FANTASY XIV Online.

Der Patch bietet den Spieler*innen neue Inhalte, darunter die Fortsetzung des Hauptszenarios, einen neuen Dungeon, herausfordernde Kämpfe, drei neue Phantomjobs im Kreszentia-Update, eine neue Arena für die PvP-Front sowie UI-Updates und vieles mehr.

Patch 7.4 bringt auch ein mit Spannung erwartetes Update für das Projektionssystem mit sich, mit dem Spieler*innen das Aussehen ihrer Ausrüstung unabhängig von Klassen-, Job- oder Stufenbeschränkungen ändern können, mit Ausnahme von Waffen und Werkzeugen*.

Ein weiteres Highlight ist das große Finale der populären Arkadion-Raid-Serie, das heute mit der Veröffentlichung des Superschwergewicht startet und am 6. Januar mit der epischen Version des Kampfes weitergeht. Als Teil der Raid-Begegnungen Arkadion – Superschwergewicht R4 und Arkadion – Superschwergewicht R4 (episch) wird außerdem ein neuer Song mit dem Titel „Everything Burns“ von Grammy-Preisträger Tom Morello (Rage Against the Machine, Audioslave, Prophets of Rage) mit dem Gesang von Caleb Shomo (Beartooth) veröffentlicht. Der Track wird Teil von Tom Morellos neuem Album sein und als alleinstehende Single am Mittwoch, den 17. Dezember erscheinen.

Alle Infos zu Änderungen in Patch 7.4:

Neue Hauptszenario-Aufträge

Neuer Dungeon: Nebeltrift

Nebeltrift Neue Prüfung: Doomtrain – Enthält sowohl die normale als auch die extreme Version.

Doomtrain – Enthält sowohl die normale als auch die extreme Version. Neue Raid-Reihe: Das Arkadion: Superschwergewicht – Enthält sowohl die normale als auch die epische Version. Hinweis: Die epische Version wird am Dienstag, den 06. Januar 2026, veröffentlicht.

Das Arkadion: Superschwergewicht – Enthält sowohl die normale als auch die epische Version. Neue Traumprüfung: Tsukuyomi: Spieler*innen können sich Tsukuyomi auf Stufe 100 stellen.

Tsukuyomi: Spieler*innen können sich Tsukuyomi auf Stufe 100 stellen. Ergänzungen zum Inhalteshelfer: Unterstützung für die Feste Dzemael und Goldklamm wird hinzugefügt.

Unterstützung für die Feste Dzemael und Goldklamm wird hinzugefügt. Kreszentia-Update: 3 neue Phantomjobs (Paladin, Tänzer und Gladiator) und zusätzliche Accessoires mit Set-Boni enthalten.

3 neue Phantomjobs (Paladin, Tänzer und Gladiator) und zusätzliche Accessoires mit Set-Boni enthalten. Weitere Verbesserung der Kosmo-Werkzeuge

Updates zum Projektionssystem: Aufhebung der Stufen-/Klassen-/Job-Beschränkungen für Ausrüstung zu Glamour-Zwecken, sodass Spieler*innen das Aussehen ihrer Ausrüstung unabhängig von früheren Rollen-, Klassen- und Job-Beschränkungen glamourös gestalten können. *Hinweis: Waffen und Werkzeuge können aufgrund der Auswirkungen auf Animationen nur von der entsprechenden Klasse ausgerüstet werden.

Aufhebung der Stufen-/Klassen-/Job-Beschränkungen für Ausrüstung zu Glamour-Zwecken, sodass Spieler*innen das Aussehen ihrer Ausrüstung unabhängig von früheren Rollen-, Klassen- und Job-Beschränkungen glamourös gestalten können. PvP-Updates: Start der PvP-Serie 10, Anpassungen bestehender Aktionen und Hinzufügen einer neuen Front-Arena: Worqor Chirteh

Start der PvP-Serie 10, Anpassungen bestehender Aktionen und Hinzufügen einer neuen Front-Arena: Worqor Chirteh Verschiedene Updates: Updates für den Gold Saucer, neue UI-Farbschemata (Klares Weiß, lares Grün), UI für das Strategiebrett, neue Kommandotafel-UI und mehr!

Fans können sich außerdem auf folgende Inhalte in Patch 7.41 und 7.45 freuen:

Phantomwaffen-Updates

Neues Unstetes Gewölbe: Des Händlers Liebesmüh – Spieler*innen können die Inhalte mit verschiedenen Spielweisen und Schwierigkeitsgraden, die ihrem Spielstil entsprechen, genießen.

Des Händlers Liebesmüh – Spieler*innen können die Inhalte mit verschiedenen Spielweisen und Schwierigkeitsgraden, die ihrem Spielstil entsprechen, genießen. Kosmo-Erkundung: Neuer Planet – Oizys (Patch 7.41) – Der neueste Planet für Handwerker und Sammler zum Erkunden sowie neue Belohnungen und System-Updates.

Neuer Planet – Oizys (Patch 7.41) – Der neueste Planet für Handwerker und Sammler zum Erkunden sowie neue Belohnungen und System-Updates. Neue Aufträge für Hildibrand

Mehr Informationen zur Patch 7.4x-Serie gibt es hier: https://de.finalfantasyxiv.com/dawntrail/patch_7_4