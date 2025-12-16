Ubisoft erwirbt das Spiel „March of Giants“ von Amazon

Ubisoft baut seine Position im stark wachsenden MOBA-Markt weiter aus und hat die Rechte am Spiel March of Giants von Amazon übernommen.

Das ambitionierte Multiplayer-Online-Battle-Arena-Projekt wurde zuvor von einem erfahrenen Entwicklerteam in Montreal betreut, das nun vollständig zu Ubisoft wechselt und künftig Teil eines neuen Creative Houses wird.

March of Giants konnte bereits in einer geschlossenen Alpha-Testphase überzeugen. Laut Ubisoft gaben 98 Prozent der teilnehmenden Spieler an, dass das Spiel frische Ideen in das MOBA-Genre einbringt. Besonders gelobt wurden die eigenständige visuelle Gestaltung, die taktische Tiefe sowie der starke Fokus auf koordiniertes Teamplay. Das Spiel kombiniert klassisches Lane-basiertes Gameplay mit großflächiger Schlachtfeldkontrolle und einzigartigen Heldenmechaniken.

Aktuell arbeitet das Entwicklerteam an einem umfangreichen Update, das für 2026 geplant ist. Dieses soll neue spielbare Giganten, erweiterte kompetitive Modi sowie grundlegende Systeme einführen, die auf langfristiges Wachstum und einen nachhaltigen Live-Betrieb ausgelegt sind. Im Rahmen der Vereinbarung wird Amazon Ubisoft zudem mit Marketingmaßnahmen unterstützen, unter anderem über Twitch.

Geleitet wird March of Giants von Branchenveteranen: Creative Director Xavier Marquis, bekannt als ursprünglicher Creative Director von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, sowie Alexandre Parizeau, ehemaliger Managing Director von Ubisoft Toronto. Beide kehren mit dem Projekt zu Ubisoft zurück und bringen umfassende Erfahrung im Aufbau erfolgreicher kompetitiver Spiele mit.

Ubisoft sieht in March of Giants eine vielversprechende neue Marke mit dem Potenzial, sich langfristig im internationalen MOBA-Markt zu etablieren. Der Abschluss der Übernahme wird für den 16. Dezember erwartet, finanzielle Details wurden nicht bekanntgegeben.