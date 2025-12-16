VON GAMERN, FÜR GAMER!
Marathon erscheint im März 2026 und neue Einblicke

von Hannes Linsbauer0

Bungie, das Entwicklerstudio von Halo und Destiny, hat in einem neuen Video Einblicke zum PvPvE-Survival-Extraction-FPS Marathon vorgestellt.

In Marathon erkunden und plündern Spieler als biokybernetische Runner eine verschollene Kolonie auf Tau Ceti IV und müssen dabei gegen feindliche Sicherheitskräfte, rivalisierende Runner und unberechenbare Gefahren ums Überleben kämpfen.

Vorgestellt wurden unter anderem folgende Updates: 

  • Proximity-Chat
  • Warteschlange für Solo-Runner
  • Rook – eine Hülle mit begrenzter Ausrüstung, die zum Einstieg in bereits laufende Matches verwendet wird
  • Das Survival-Erlebnis, die Immersion und die Bedrohung der Spielwelt wurden optimiert
  • Verbesserte visuelle Qualität und aktualisierte UI

Auf der Website von Bungie wurden außerdem die Veröffentlichungspläne zu Marathon vorgestellt. Marathon erscheint im März 2026 für PlayStation 5, PC via Steam und Xbox Series X|S mit vollständigem Cross Play und Cross Save für 39,99 € (UVP)*.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

