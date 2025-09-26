Immersion in Battlefield 6 mit Razer Sensa HD Haptics und Razer Chroma RGB

Razer™ hat eine neue Partnerschaft mit Electronic Arts (EA) bekannt gegeben. Als offizieller Peripherie-Partner für den mit Spannung erwarteten Ego-Shooter Battlefield 6 wollen beide Unternehmen ein bisher unerreichtes Maß an Immersion bieten.

Der neueste Teil der ikonischen Battlefield-Reihe spielt im Jahr 2027 und setzt erneut auf groß angelegte Multiplayer-Schlachten mit dynamischem Zerstörungs-Gameplay. Dank der Integration von Razer Sensa™ HD Haptics und Razer Chroma™ RGB erleben Spieler Gefechte auf eine völlig neue, sensorische Art.

„Immersion steht seit jeher im Mittelpunkt von Battlefield 6, und die Zusammenarbeit mit Razer eröffnet uns neue Wege, sie zu vermitteln“, erklärt Víðir Reynisson, Technischer Direktor bei DICE. „Sensa HD Haptics verwandelt Klang und Bild in physische Empfindungen – man spürt die Wucht der Zerstörung, den Schock von Explosionen und die Energie des Gefechts in Echtzeit. Mit Chroma RGB erreicht diese Intensität sogar den Raum um den Bildschirm herum und taucht ihn in Licht und Bewegung, die auf jeden Moment im Kampf reagieren.“

Spüre jede Explosion und jeden Schuss

Mit Razer Sensa HD Haptics wird das Schlachtfeld auf dem PC spürbar: Ultra-niedrige Latenz und multidirektionales Feedback sorgen dafür, dass Explosionen, Schüsse und Gefechtslärm in Echtzeit übertragen werden. 176 kuratierte haptische Effekte intensivieren die Action auf unterstützten Razer-Geräten wie:

Razer Kraken V4 Pro – Wireless Gaming-Headset

– Wireless Gaming-Headset Razer Freyja – HD Haptics-Gaming-Kissen

– HD Haptics-Gaming-Kissen Razer Wolverine V3 Pro – Wireless-PC-Controller

Bring Licht an die Frontlinien

Razer Chroma RGB ergänzt die haptische Immersion mit 260 dynamischen Lichteffekten, die unmittelbar auf In-Game-Ereignisse reagieren. Explosionen, Leuchtspurfeuer und Missionswarnungen erhellen das gesamte Setup auf allen Chroma-fähigen Geräten, darunter:

Razer Kraken V4 Pro – Gaming-Headset

– Gaming-Headset Razer Cobra Pro – Wireless-Gaming-Maus

– Wireless-Gaming-Maus Razer BlackWidow V4 Pro 75% – Gaming-Tastatur

– Gaming-Tastatur Razer Firefly V2 Pro – Gaming-Mauspad

Mit Battlefield 6 wächst das Razer-Ökosystem auf über 100 integrierte Titel.

Erlebe Battlefield 6 auf die Razer-Art

Live auf der Tokyo Game Show 2025: Besucher können am Battlefield 6-Stand die neuesten Razer-Technologien direkt ausprobieren.

Exklusive Ingame-Cosmetics: Ab dem 10. Oktober stehen spezielle Razer-Themen-Cosmetics zur Verfügung – erhältlich über Razer-Giveaways, Events und beim Kauf ausgewählter Produkte.

Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober 2025. Weitere Informationen gibt es unter rzr.to/bf6.