DAVY x JONES im Early-Access-Test

Mit Säbel und Knarre

Gespielt wird Jones aus der Ego-Perspektive – und das sorgt dafür, dass die Action besonders intensiv wirkt. Genau darauf setzt DAVY x JONES: schnelle, spektakuläre Kämpfe. Schon zu Beginn stehen uns mehrere Werkzeuge zur Verfügung, allen voran die legendären Waffen des Piratenfürsten: Säbel und Pistole. Während wir die einen Gegner im Nahkampf in Stücke hacken, erledigen wir schüchternere Feinde lieber auf Distanz mit Blei.

Mit der Zeit kommen neue Fähigkeiten dazu – etwa ein aufladbarer Schuss, ein wuchtiger Bodenstampfer aus der Luft oder ein Greifhaken, mit dem wir uns nicht nur elegant durch die Welt schwingen, sondern auch im Kampf taktische Vorteile verschaffen. All das macht die Gefechte gegen Skelette, Untote und andere Kreaturen angenehm chaotisch und ordentlich zackig. Klar, wem bei zu viel Trubel der Kopf raucht, der könnte anfangs leicht den Überblick verlieren. Aber wer sich darauf einlässt, findet ein actiongeladenes Kampfsystem, das durch den Fähigkeitenbaum immer weiter ausgebaut werden kann. Auf jeden Fall hatte ich persönlich ziemlich viel Spaß damit, mich durch das Kanonenfutter zu schnetzeln und meinen Spielstil Stück für Stück zu verfeinern.

Allerdings muss man doch auch ehrlich sagen: Beim Trefferfeedback ist schon noch Luft nach oben. Mit brachialen Action-Shootern wie DOOM kann DAVY x JONES aktuell nicht mithalten. Der Säbel fühlt sich zwar wuchtig und befriedigend an, doch die Pistole wirkt im Vergleich fast schon zu brav – mehr Knall, weniger „Pew-Pew“ wäre da schon noch wünschenswert. Gelegentlich hatte ich sogar das Gefühl, mit einer Spielzeugknarre auf Untote zu schießen.

Dafür sind die Spezialattacken umso gelungener und vor allem schön kreativ. Es macht einfach unverschämt Spaß, Davys Kopf wie eine Kugel in eine Gegnergruppe zu ballern und dabei einfach nur das Chaos zu genießen.

Im späteren Verlauf bekommen wir außerdem Abby – unseren treuen Wal und gleichzeitig unser Schiff –, mit dem wir uns durch die Open World von The Locker bewegen. Und das ist auch nötig, denn überall warten Sammelgegenstände und Items, die sich lohnen: von Lebens-Upgrades bis zu weiteren kleinen Boni. Klar, das Rad wird damit jetzt nicht neu erfunden, aber durch das abgedrehte Setting und die schräge Weltgestaltung bleibt das Einsammeln doch ziemlich unterhaltsam.