Erster In-Engine-Trailer für Dawn of War IV enthüllt

Deep Silver und KING Art Games haben während der PC Gaming Show Tokyo Direct den ersten Trailer veröffentlicht, der vollständig aus In-Engine-Gameplay von Warhammer 40,000: Dawn of War IV erstellt wurde.

Der „Back to War“-Trailer ist die lang erwartete Rückkehr zum Planeten Kronus, viele Jahre nach den Ereignissen von Dawn of War: Dark Crusade.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV bietet klassische RTS-Kämpfe mit filmreifer Inszenierung, die Rückkehr des Basenbaus in die Reihe, umfangreiche Kampfanimationen des Combat Directors und die vielfältigen Biome, die Spieler auf ihrem Kampf um die Rückeroberung von Kronus entdecken werden.

Kronus steht erneut in Flammen

Die Space Marines kämpfen gegen brutale Ork-Horden, unterstützt vom Adeptus Mechanicus, die ebenso entschlossen sind, den Feind zu vernichten. Der Sieg ist zum Greifen nah, bis eine neue Bedrohung auftaucht: die Necrons. Da diese neue Fraktion das Schlachtfeld überrennt, müssen die Streitkräfte des Imperiums ihre Truppen neu aufstellen und verstärken, wenn sie eine Chance haben wollen.

Dieser Trailer, der vollständig in der Game-Engine erstellt wurde, gibt einen kleinen Vorgeschmack auf das Gameplay des mit Spannung erwarteten Spiels und endet mit dem Aufruf zu den Waffen. Wessen Banner wird sich aus den Flammen erheben?

Weitere Informationen auf der offiziellen Webseite: dawnofwar4.com