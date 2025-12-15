Kommt der beste Tetris-Spieler der Welt aus Österreich?

„Red Bull Tetris®“ Weltfinale mit österreichischer Beteiligung.

Mit Red Bull Tetris® startete zum “World Tetris Day” am 6. Juni* 2025 ein global durchgeführtes Tetris-Turnier. Auf der Game City in Wien gewann der Oberösterreicher Florian Schriebl als bester Tetris-Spieler Österreichs das nationale Finale. Jetzt muss er sich im ultimativen Showdown beim Red Bull Tetris Weltfinale vom 11. bis 13. Dezember in Dubai gegen die Weltelite der Tetris-Spieler:innen durchsetzen. Bis in den Spätherbst hinein begeisterte das neu aufgelegte Tetris-Turnier über 10.000 Österreicher:innen und über 300.000 Spieler:innen aus über 55 Ländern weltweit. Das Weltfinale wird diesen Dezember als spektakuläres Gaming-Erlebnis unter freiem Himmel ausgespielt. Mehr als 2.000 Drohnen werden hier das erste offiziell live spielbare Tetris-Spiel am Himmel zum Leben erwecken – live in der Luft – dargestellt durch über 2.000 synchronisierte Drohnen, vor der atemberaubenden Kulisse des Dubai Frame.

Kann sich Österreich durchsetzen?

Der 31-jährige Oberösterreicher Florian Schriebl ist einer von 55 Finalist:innen und hat mit viel Spieltalent zuerst die Ö3 Wildcard mit 360.000 Punkten und schließlich das nationale Finale im Oktober im 1-gegen-1-Duell für sich entschieden. Der Highscore aus den nationalen Finalspielen weltweit lag bei über 600.000 Punkten.

„Die letzten beiden Monate habe ich damit verbracht mein Spiel zu perfektionieren und bestimmte Spielstrategien weiterzuentwickeln. Ich bin zuversichtlich, im Weltfinale weit nach vorne zu kommen und vielleicht sogar den Gesamtsieg für Österreich zu holen”, sagt Schriebl. Vor dem Hauptevent am 13. Dezember durchlaufen alle Finalist:innen zuerst eine Gruppenphase, die die Turnierplatzierung bestimmt. Im Anschluss wird in intensiven 1-gegen-1-Duellen im K.O. Modus um den Einzug ins Grand Finale gespielt. Drei unvergessliche Tage voller Wüsten- und Stadtabenteuer warten auf die FInalist:innen – mit spannenden Erlebnissen, Musik-Performances und Special Guests.

Eines der bekanntesten Spiele weltweit

Mit über 520 Millionen verkauften Exemplaren gehört Tetris zu den bekanntesten Videospielen weltweit – seit über 40 Jahren begeistert es Millionen von Fans. Red Bull Tetris bringt neue Twists in das klassische Spiel: Mit besonderen Power-Ups, einem einzigartigen Goldenen Tetrimino und temporeichen, zeitlich begrenzten Runden bietet das Turnier neuen Spielspaß. Dynamische Mechaniken wie Gravitationswechsel und Speed-Boosts sorgen dafür, dass jedes Spiel zu einem spannenden Erlebnis wird. Die Qualifikationen zum ultimativen Tetris-Turnier starten ab heute.

Mehr Informationen zu Red Bull Tetris® und zur Anmeldung unter: www.redbulltetris.com

*Die erste spielbare Tetris Version ist am 6. Juni 1984 auf einem Elektronika-60-Rechner erschienen. Entwickelt wurde das Spiel von dem Programmierer Alexei Paschitnow.