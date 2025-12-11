Flat Head Studio veröffentlicht neues VR Game auf Meta Quest und SteamVR

Die österreichischen Indie-Entwickler Flat Head Studio haben gemeinsam mit dem Publishing-Label Creature (Maestro, Prison Boss Prohibition, THRASHER) kürzlich ihr neues VR-Game Deadly Delivery veröffentlicht.

Am 04. Dezember kam Deadly Delivery auf Meta Quest und auf SteamVR raus und besticht seither mit sehr guten Rezensionen. Bereits fünf Tage nach Release erreicht das Game über 200 Bewertungen mit 4.8 von 5 Sternen auf dem Meta Quest Store.

In diesem kooperativen Multiplayer für Virtual Reality spielt man gemeinsam mit bis zu drei Freunden und versucht sich als Goblin-Postbote zu bewähren. Im Laufe des Spiels wandert man durch verschiedene Höhlensysteme, die prozedural generiert werden – das heißt, dass jeder Durchgang komplett verschieden ist. Diverse Pakete rechtzeitig auszuliefern und die Quote zu erreichen ist das Hauptziel des Spiels, aber leichter gesagt als getan. Zahlreiche Monster, Fallen und andere Gefahren lauern in den dunklen Höhlen. Deadly Delivery ist zwar ein Horrorspiel, aber durch die chaotische Natur eines kooperativen Multiplayers entstehen aberwitzige Situationen, bei denen man nicht weiß, ob man vor Angst schreien oder vor lauter Absurdität lachen soll.

Einen klaren Österreich-Bezug findet man in Deadly Delivery recht schnell: Basilisk, Wolpertinger, Frau Hitt oder auch Tatzelwurm, die meisten Kreaturen im Spiel sind nämlich von österreichischen Mythen, Traditionen oder Sagen inspiriert. Den Krampus findet man sogar auf der Coverart des Spiels als Hauptmotiv.

Flat Head Studio, gegründet 2021 in Salzburg und nun in Wien ansässig, haben ihr neuestes VR-Spiel fast zwei Jahre lang entwickelt. Das Projekt wird von der Wirtschaftsagentur Wien gefördert und erhält Unterstützung sowie Förderung von dem SideQuest X Creature Indie VR Fund.

Ihr Vorgängerspiel We Are One entsprang aus dem gemeinsamen Studium an der FH Salzburg und wurde zum Ausgangspunkt ihrer Karriere in der VR-Videospielindustrie. We Are One erschien 2023 auf Meta Quest und auf Steam VR und erzielte einige Awards und Auszeichnungen. In diesem Singleplayer Spiel klont man sich selbst mithilfe von Zeitschleifen und beschützt Mutter Natur vor bösartigen Robotern.