Sci-Fi-Thriller ONTOS bei den Game Awards 2025 bekannt gegeben

Publisher und Kreativstudio Kepler Interactive und das unabhängige Entwicklungsstudio Frictional Games, bekannt für SOMA und die Penumbra- sowie Amnesia-Reihe, haben heute ihr neuestes Projekt ONTOS vorgestellt: einen Sci-Fi-Mystery-Thriller, der nächstes Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint.

Mit dem Golden Globe-Gewinner Stellan Skarsgård in den Reihen seines talentierten Casts wurde ONTOS als geistiger Nachfolger des von der Kritik gefeierten SOMA. Das erfahrene Entwicklungsteam führt dabei seine immersiven

In ONTOS schlüpft ihr in die Rolle der findigen Ingenieurin Aditi Amani, die das umfunktionierte Mondhotel Samsara auf der Suche nach der Wahrheit über ihren entfremdeten Vater durchstreift. Samsara ist ein riesiges Labyrinth, errichtet auf den Ruinen einer gescheiterten Bergbaukolonie, das es zu erkunden gilt. In jedem Winkel von Samsara steckt eine Geschichte – und hinter jeder Geschichte lauert etwas, das darauf wartet, entdeckt zu werden …

Als Spieler*innen sucht ihr nach nützlichen Gegenständen, bedient komplizierte Maschinen und werdet mit schwierigen moralischen Entscheidungen konfrontiert, während ihr in Samsara auf schreckliche Experimente stößt. Es gibt nicht „die eine Lösung“ für die Hindernisse, die euch in ONTOS erwarten. Ihr müsst euren Verstand und Einfallsreichtum einsetzen, um zu den mysteriösen Antworten zu gelangen und euch den Folgen eurer Entscheidungen zu stellen.

„Nach mehr als zehn Jahren Entwicklungszeit ist es unglaublich aufregend, ONTOS endlich vorstellen zu können. Dies ist in Bezug auf Umfang, Produktionswert und thematische Ambitionen mit Abstand unser bisher ehrgeizigstes Projekt“, sagt Thomas Grip, Creative Director und Mitbegründer von Frictional Games. „Während sich SOMA mit dem Bewusstsein befasste, setzt sich ONTOS mit dem Wesen der Realität auseinander. Ein hochgestecktes Ziel – ja – und auch ein riskantes. Ich glaube jedoch, dass es uns gelungen ist, genau das zu schaffen – ein Spiel, in dem man sich aktiv mit den Geheimnissen der Existenz auseinandersetzen kann. Ich persönlich bin sehr gespannt darauf, wie die Spielerinnen und Spieler darauf reagieren werden.“

Entwickelt mit ihrer neuen, proprietären HPL4-Engine, wird das bisher anspruchsvollste Werk von Frictional Games in Zusammenarbeit mit Kepler Interactive veröffentlicht, dem Publisher hinter einer kuratierten Sammlung kulturell bedeutender, mutiger und zeitloser Spiele wie Clair Obscur: Expedition 33, Rematch, Sifu, Pacific Drive und Ultros. „Kepler fühlt sich immer zu Teams wie Frictional Games hingezogen, die unsere Leidenschaft für Kreativität und lebendige Kunst teilen. ONTOS ist mutig, beunruhigend und auf wunderschöne Weise seltsam. Es ist die Art von Projekt, die die Magie echter ‚Auteurs‘ und Hollywood-Talente einfängt, die sich zusammenschließen, um das Seltsame zu erforschen und eine Geschichte zu erzählen, die nur in Videospielen existieren kann“, so Alexis Garavaryan, CEO von Kepler Interactive.

ONTOS wurde bereits im September 2025 über ein innovatives und immersives ARG (Alternate Reality Game) vorgestellt, das in Zusammenarbeit mit Kepler Interactive, dem globalen Publishing-Partner von ONTOS, entwickelt wurde. Über einen mysteriösen Hinweis, der im Update zum 10-jährigen Jubiläum von SOMA auf dem PC zu finden war, konnten Spieler*innen eine Reihe von Social Media-Konten, Websites und seltsamen Nachrichten entdecken, die zu ersten Andeutungen auf die philosophischen Themen und Schauplätze der Geschichte von ONTOS führten.

Setzt ONTOS jetzt für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S auf eure Wunschliste – vor der Veröffentlichung 2026. Weitere Informationen unter www.ontosgame.com.