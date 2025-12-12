Amazon Game Studios und Crystal Dynamics stellen 2 Tomb Raider-Abenteuer vor

Bei den Game Awards heute Nacht haben Amazon Game Studios und Crystal Dynamics die Zuschauer mit der Ankündigung von nicht nur einem, sondern gleich zwei neuen spannenden Teilen des beliebten Tomb Raider-Franchise begeistert.

Die Zuschauer erhielten einen ersten Blick auf das langerwartete Tomb Raider: Catalyst, das ambitionierte nächste Kapitel in Lara Crofts Geschichte. Zudem wurden sie von der Ankündigung von Tomb Raider: Legacy of Atlantis überrascht, eine neu-interpretierte Version von Lara Crofts ikonischem ersten Abenteuer.

Tomb Raider: Catalyst

Tomb Raider: Catalyst befindet sich seit der Ankündigung der Partnerschaft mit Amazon Game Studios 2022 bei Crystal Dynamics in Entwicklung und stellt einen mutigen nächsten Schritt in der Serie dar, in dem sich Lara Croft auf ein Abenteuer durch Nordindien begibt. Tomb Raider: Catalyst spielt nach einer mystischen Katastrophe, die uralte Geheimnisse offenbart und die mysteriösen Mächte erweckt hat, die diese bewachen. Wenn die berüchtigtsten Schatzjäger aus der ganzen Welt in die Region reisen, macht Lara sich auf, die Wahrheit hinter der gespaltenen Landschaft aufzudecken und diejenigen zu stoppen, die ihre Macht zum eigenen Vorteil nutzen wollen. Während die uralte Welt mit der Gegenwart kollidiert, muss Lara entscheiden, welchen ihrer Rivalen und Verbündeten sie vertrauen kann, um eine Katastrophe zu verhindern und das Geheimnis zu schützen, das die Zukunft verändern kann.

Das Spiel basiert auf der Unreal Engine 5 und bietet die bisher größte Tomb Raider-Welt. Lara durchstreift Landschaften voller Geheimnisse, steigt in verlorene Gräber vollgepackt mit komplexen Rätseln ab und löst uralte Geheimnisse mit ihrem Scharfsinn und reichhaltigem, angepassten Abenteuer-Tech. Spieler erleben eine spannende Geschichte über Vertrauen und Betrug, die Lara Croft auf neue Arten testet, und ist perfekt für langjährige Fans und Neueinsteiger geeignet. Tomb Raider: Catalyst soll 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam erscheinen.