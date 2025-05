Survive the Fall im Test

Post-Apokalyptische Hölle

Die Hintergrundgeschichte ist total nach meinem Geschmack. Ein Meteorit fällt auf die Erde, und die Auswirkungen sind verheerend. Ein giftiger grüner Nebel verseucht weite der Teile der Welt, das Klima wird extrem, Mutanten ziehen über die Erdoberfläche. Die wenigen überlebenden Menschen leben in zersprengten Gruppen, die Annehmlichkeiten unseres heutigen Lebens sind vorbei. Es geht nur ums Überleben. Einige Jahre nach dem Meteoriteneinschlag leben wir in so einer kleinen Gruppe und beginnen, so etwas wie eine Siedlung aufzubauen. Wir sammeln Ressourcen, erforschen die Umgebung, errichten Gebäude, und nehmen Kontakt mit anderen Überlebenden der Katastrophe auf. Den grünen Nebel sollten wir meiden, zumindest solange wir keine passende Schutzausrüstung dabei haben.

Ihr seid für die ganze Siedlung verantwortlich. Weist Leuten ihre Aufgaben zu, verteilt die knappen Ressourcen – und stellt ein Team aus drei Helden zusammen, mit dem ihr die Umgebung durchsucht. Ihr steuert euer Team – bzw. den Teamleader, den ihr direkt steuert, die anderen laufen ihm einfach nur nach – mit WASD durch die Gegend, ein Drehen der Kamera in alle Richtungen, ein wenig heran- und herauszoomen des Bildschirmausschnittes ist jederzeit möglich. Wenn ihr zu Hotspots mit Handlungsmöglichkeiten kommt, weist ihr einem Mitglied eurer Gruppe mögliche Aufgaben (Beerensammeln, Holz aufklauben, usw.) zu, die dieser dann automatisch ausführt, um sich danach wieder eurer Gruppe anzuschließen. Ihr könnt in die Hocke gehen um nicht so leicht entdeckt zu werden, eure Gruppe aufsplitten, sprinten, euch abrollen, Skills verwenden, Gegenstände verwenden. Sobald ihr eine Karte der Umgebung gefunden habt, zeigt euch die immer euren Standort an und hilft so ungemein bei der Orientierung. Die Steuerung ist, sowohl ohne Gegner als auch bei den unterbrechungsfrei startenden Kämpfen – durchaus komplex.

Eure erste Aufgabe besteht darin, ein Wild zu jagen. Mit der Fährtensucher-Fähigkeit folgt ihr der Spur eines Hirsches… findet aber nicht nur den Hirsch, sondern auch ganz andere Spuren. Über Radio meldet sich eure Basis… und kurz darauf lernt ihr auch schon die erste Fraktion kennen – eine Bande völlig überdrehter Plünderer und Mörder, die direkt aus einem Mad Max Film kommen könnten. Jedenfalls ist danach eure Basis ein Trümmerhaufen, und ihr beginnt mit den Überlebenden mit dem Wiederaufbau eures Wohnortes. Zerstörte Gebäude abreißen, Ressourcen sammeln, beschädigte Gebäude reparieren, neue Gebäude bauen – bald sind alle Überlebende in der Basis mit Arbeit eingedeckt. Ihr baut nicht nur einfach ein Gebäude, sondern ihr baut einen Gebäudetyp, und danach richtet ihr einzelne unterschiedlichen Räume im Gebäude ein und könnt so das Gebäude ganz an euren Bedarf anpassen. Um neue Gebäude oder Räume zu bauen, müssen diese erst einmal erforscht werden. Ihr stellt also Leute ab, die die „alten Schriften“ erforschen, also Bücher aus der Zeit vor der Apokalypse lesen um so neue Ideen für neue Konstruktionen zu bekommen. Eure Tätigkeiten in der Basis benötigen Zeit – und die schreitet unaufhaltsam voran. Die Geschwindigkeit kann zwar verlangsamt (oder beschleunigt) werden, aber jeder Tag geht irgendwann zu Ende, und eure Siedler benötigen Nahrung, Unterkunft, Heilmittel… und Ausrüstung, wenn ihr sie dann wieder auf Missionen schickt.