DOOM The Dark Ages im Test

Schlagen, ballern oder doch eher sägen?

Eines muss man The Dark Ages aber lassen: Die Story schafft vor allem die perfekte Bühne, um als Ein‑Mann‑Armee Schneisen der Verwüstung zu schlagen. Spielerisch orientiert sich der neue Teil wieder stärker am klassischen DOOM als an den akrobatischen Luft‑Balletten von Eternal. Statt ständig zu dashen und per Greifhaken durch Level zu fliegen, bleibt man häufiger auf dem Boden – wortwörtlich. Mir persönlich kommt das Tempo‑Downgrade sehr gelegen, Eternal war stellenweise einfach zu hektisch für mich.

Bodenständiger heißt aber keineswegs harmloser: Das Gunplay fühlt sich immer noch wuchtig an, wie es sich für ein DOOM gehört, dazu können wir nun endlich sprinten. Eine üppige Auswahl aufrüstbarer Waffen – von der ikonischen Shotgun bis zum Beschleuniger‑Energiegewehr – macht kurzen Prozess mit den üblichen Kanonenfutter‑Dämonen. Später mischen sich jedoch auch Gegner ein, die spezielles Vorgehen erfordern, sodass angenehm viel Taktik ins Geballer rutscht. Neu (bzw. zurück) sind aufladbare Nahkampfwaffen. Sie verbrauchen Ladungen, dafür teilen sie mächtig aus und dienen als Finisher: Ist ein Dämon angeschlagen, wird er kurz benommen und kann exekutiert werden. Diese Glory‑Kills gehen flotter von der Hand als in Eternal – Animation, Schlag / Tritt, weiter im Takt. Weniger spektakulär, aber das Tempo bleibt hoch. Was einem besser gefällt, ist letztlich Geschmackssache: cineastische Brutalität oder kompromissloser Flow.

Eine der größten Neuerungen in DOOM The Dark Ages ist der neue Schild, den der Slayer dauerhaft mit sich führt – und der mehr ist als nur ein reines Verteidigungswerkzeug. Neben klassischem Blocken erlaubt er auch gezielte Paraden, mit denen sich gegnerische Projektile im richtigen Moment reflektieren lassen. Noch cooler: Mit einem Schild-Charge kann man sich brachial durch Gegnergruppen oder zerstörbare Wände rammen – perfekt, um Chaos zu stiften oder geheime Pfade freizulegen. Und als wäre das nicht genug, lässt sich der Schild auch werfen, ganz im Stil von Captain America. Das betäubt Feinde, zerstört Rüstungen oder verschafft uns schlicht einen wichtigen taktischen Vorteil. In Kombination mit dem wuchtigen Gunplay und den Nahkampf-Finishern sorgt das für einen so flüssigen und aggressiven Kampfrhythmus, dass man beim Spielen regelrecht in einen Rauschzustand verfällt – und gar nicht mehr raus will. Außerdem gibt es noch zusätzliche Abwechslung: In manchen Levels klettert man in riesige Kampfroboter oder schwingt sich auf fliegende Drachen. Diese bombastischen Einlagen brechen das klassische Geballer auf und zählen zu den klaren Highlights des Spiels. Mal ehrlich: Wer wollte nicht schon immer auf einem Drachen sitzen und Höllen­kreuzer vom Himmel holen?

Anders als in Eternal gibt es diesmal auch kein eigenes HUB‑Raumschiff, in dem man zwischen den Missionen herumspaziert und den Slayer aufmotzt. The Dark Ages setzt stattdessen auf klassisches Kapitel‑Design: Jedes Level ist ein in sich abgeschlossener Abschnitt, randvoll mit versteckten Upgrades, Sammel‑Materialien und – klar – frischen Dämonen.

Ist die etwa zwanzigstündige Kampagne aber erst einmal gemeistert, sollte man nach Abspann nicht auf frische Modi hoffen. Klassische Multiplayer‑Arena oder Horden-Modi? Fehlanzeige. The Dark Ages setzt ganz auf seine Singleplayer‑Stärke und lässt Koop‑ oder PvP‑Fans außen vor. Für Puristen reicht der knackige Solo‑Content, wer jedoch langlebige Online-Unterhaltung erwartet hat, dürfte sich nach den Credits mit einem doch etwas hohlen Höllenhelm wiederfinden.