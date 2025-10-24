Assassin’s Creed Shadows erscheint am 2. Dezember für Nintendo Switch 2

Ubisoft® kündigte an, dass Assassin’s Creed® Shadows am 2. Dezember für Nintendo Switch 2 erscheint. Die Nintendo Switch 2-Version ist für alle Spielmodi optimiert und bietet ein durchgängiges Spielerlebnis – ganz gleich, ob von zu Hause oder von unterwegs.

Dank Touchscreen-Unterstützung wird die Navigation durch Menüs, Karten und das eigene Versteck zudem so intuitiv wie nie zuvor.

Zum Start enthält die Nintendo Switch 2-Version von Assassin’s Creed Shadows sämtliche Inhaltsupdates, die seit Erstveröffentlichung des Spieles erschienen sind, mit Ausnahme der Erweiterung ‚Die Klauen von Awaji’, die Anfang des nächsten Jahres erscheint.

„Wir freuen uns sehr, Assassin’s Creed Shadows für Nintendo-Spieler:innen verfügbar zu machen,“ sagt Charles Benoît, Game Director von Assassin’s Creed Shadows. „Ob sie als Naoe lautlos in den Schatten schleichen oder als Yasuke ihren Gegnern frontal entgegentreten – auf Nintendo Switch 2 können Spielerinnen und Spieler sowohl von zu Hause oder auch unterwegs die Straßen und Dächer des feudalen Japans erkunden.“

Alle, die eine Nintendo Switch 2 besitzen, können das Spiel am Erscheinungstag entweder als physische Edition mit einer Nintendo Game-Key-Karte oder als digitalen Download über den Nintendo eShop für Nintendo Switch 2 für 59,99 € erwerben. Die Nintendo Switch 2-Version unterstützt Cross-Progression über alle Plattformen hinweg via Ubisoft Connect, so dass Spieler:innen ihre Reise nahtlos auf verschiedenen Plattformen fortsetzen können.

Assassin’s Creed® Shadows ist bereits erhältlich über Ubisoft+, Xbox Series X|S, PlayStation®5, PlayStation 5 Pro, Amazon Luna, Macs mit Apple Silicon über den Mac App Store sowie für Windows PC über den Ubisoft Store, Steam und den Epic Games Store. ​

Mehr Informationen über Assassin’s Creed unter assassinscreed.com.