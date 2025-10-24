VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gratis, Saisonales Mini-Event für Borderlands 4: „Horrors of Kairos“

von Hannes Linsbauer0

2K und Gearbox Software haben jetzt das kostenlose Borderlands 4 saisonale Mini-Event Horrors of Kairos gestartet.

  • Vom 23. Oktober bis zum 06. November erwartet Spieler:innen ein blutiger Albtraum: Ein schauriget Blutregen begleitet alle Welt-Boss Begegnungen, und es besteht eine erhöhte Chance, das brandneue legendäre Tediore-Sturmgewehr „Murmur“ oder die Ordensgranate „Skully“ zu ergattern.

Zur Feier der Saison können Spieler:innen außerdem den „Gourd Your Loins“ Kammerjäger:innen-Kopf, der mit allen, spielbaren Kammerjäger:innen kompatibel ist, sowie den Waffen-Skin „Hex Appeal“ für alle Waffentypen freischalten, mit folgendem SHiFT Code:

3S6BB-ZXT93-KRT3W-BT3T3-JW6TZ

Zeitgleich erscheint ein Update zum Event, das zahlreiche Stabilitätsverbesserungen, Optimierungen im Mehrspieler-Modus, UI-Verbesserungen, sowie diverse Quality-of-Life Anpassungen in den Bereichen Grafik, Audio und Barrierefreiheit umfasst. Außerdem wurden umfassende Balancing-Anpassungen, die gemeldete Probleme bei Kammerjäger:innen, Beutesystem, Ausrüstungen und Achievements beheben, für ein noch besseres Spätspiel, Missionsabläufe und eine insgesamt verbesser Spielerfahrung.

Die neuesten Informationen zu Borderlands 4 finden sich unter www.borderlands.2k.com, sowie

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

