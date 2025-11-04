Gewinnspiel: Carrera Racing Night 2025

Teilnahmebedingungen

§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen

(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennen die Teilnehmer*innen ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

§ 2 Teilnahmeberechtigungen

(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.

(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular, per Email oder via den Gamers.at Social-Media Kanäle. Pro Teilnehmer*in wird eine Teilnahme berücksichtigt.

§ 3 Durchführung und Abwicklung

(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.

(2) Die Gewinner*innen werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.

(3) Die Gewinner*innen werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich die Gewinnerin oder der Gewinner innerhalb von drei Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

(4) Der Gewinn wird den Gewinner*innen an die angegebene Adresse zugesandt.

(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.

§ 4 Gewinn

(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

§ 5 Schlussbestimmungen

(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.

(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.