Gewinnspiel: Carrera Racing Night 2025

Am 8. November 2025 verwandelt sich die Carrera World bei Salzburg erneut zur ultimativen Bühne für Speed, Spannung und Show und ihr könnt persönlich dabei sein. Wir verlosen 2 Tickets für die Carrera Racing Night, also am besten gleich mitmachen!
Vom Fan-Block aus das Racing-Event des Jahres live mitverfolgen!
Die Carrera Racing Night ist das große Entertainment-Event der beliebten Traditionsmarke Carrera. Hier treffen klassische Rennbahn-Action, digitale Live-Momente und echter Team-Spirit aufeinander. Prominente Gäste und bekannte Content Creator messen sich in abwechslungsreichen Racing-Challenges: von klassischen Duellen auf der Carrera-Bahn über kreative Team-Aufgaben bis hin zu nervenaufreibenden Livesituationen. Am Ende geht es um den Titel des Carrera Racing Champions – ganz nach dem Motto „We love Racing“.
Prominente Gäste & starke Teams
Auch 2025 wartet ein spannendes Startfeld: Die Hosts Michael „Krogi“ Krogmann und Michael Reinke führen durch den Abend. Für die Rocket Beans treten Colin Gäbel, Janina Hille und Gregor Kartsios an. PietSmiet schickt Peter Smits, Christian Stachelhaus und Julian Laschewski ins Rennen. Ebenfalls mit am Start: Fußball-Legende Claudio Pizarro und ATU-Influencerin Maddy Müller.
Die Show beginnt um 19:00 Uhr und bietet ein abwechslungsreiches Programm aus analogem Spielspaß und digitalem Wettbewerb. Ihr könnt dabei sein und das erwartet euch:
- Carrera GO!!! – Formel-1-Duelle auf der Rennbahn
- Carrera Hybrid – Racing trifft moderne Gaming-Technologie
- Carrera DIGITAL 132 – F1 Red Bull Racing vs. ausgewählte Rennboliden
- Carrera RC Fußball Set – Modell Bundesliga – Fußball trifft Racing
- Racing Quiz & DEVK Challenge
Daten zur Veranstaltung
- Datum: 08. November 2025
- Adresse: Carrera Toys GmbH, Rennbahn Allee 1, 5412 Puch / Salzburg, Österreich
- Parkplätze vorm Haus vorhanden
- Begin: 19:00 Uhr – Spätestens um 18:00 Uhr an der Location einfinden
Weitere Informationen zu Carrera Toys findet ihr unter carrera-toys.com/pages/carrera-racing-night
Was kann ich gewinnen?
- 2 Tickets für die Carrera Racing Night
Wie kann ich gewinnen?
Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:
Wir freuen uns über alle Teilnehmer*innen an unserem Gewinnspiel!
Der Teilnahmeschluss ist der 07. November 2025.
Teilnahmebedingungen
§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen
(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennen die Teilnehmer*innen ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.
§ 2 Teilnahmeberechtigungen
(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.
(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular, per Email oder via den Gamers.at Social-Media Kanäle. Pro Teilnehmer*in wird eine Teilnahme berücksichtigt.
§ 3 Durchführung und Abwicklung
(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.
(2) Die Gewinner*innen werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.
(3) Die Gewinner*innen werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich die Gewinnerin oder der Gewinner innerhalb von drei Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.
(4) Der Gewinn wird den Gewinner*innen an die angegebene Adresse zugesandt.
(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.
§ 4 Gewinn
(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.
§ 5 Schlussbestimmungen
(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.
(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.