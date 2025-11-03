Neuer Patch 7.4 für FINAL FANTASY XIV enthüllt

SQUARE ENIX hat im Rahmen der 89. Übertragung von „Brief des Produzenten LIVE“ erste Details zu FINAL FANTASY™ XIV Online Patch 7.4: „Into the Mist“ sowie das Veröffentlichungsdatum am Dienstag, den 16. Dezember 2025 bekannt gegeben.

Die Patch-7.4x-Reihe umfasst viele neue Aktivitäten und Updates für die Spieler*innen, darunter neue Hauptszenario-Aufträge, einen Dungeon, Prüfungen, die Arcadion-Raid-Reihe, ein neues unstetes und kurioses Gewölbe sowie Ergänzungen zum Inhaltshelfer und Updates für PvP, Gold Saucer, Kreszentia, einen neuen Planeten für die Kosmo-Erkundung und vieles mehr.

Ein Archiv des Streams (nur japanischer Ton) kann hier angesehen werden: https://www.twitch.tv/videos/2605950136?t=0h36m6s

Patch 7.4 bringt eine Fülle neuer Updates und Ergänzungen, darunter:

Neue Hauptszenario-Aufträge

Neuer Dungeon: Nebeltrift

Nebeltrift Neue Prüfung: Doomtrain – Enthält sowohl die normale als auch die extreme Version

Doomtrain – Enthält sowohl die normale als auch die extreme Version Neue Raid-Reihe: Das Arkadion: Superschwergewicht – Enthält sowohl die normale als auch die epische Version. Hinweis: Die epische Version wird am Dienstag, dem 06. Januar 2026, veröffentlicht.

Das Arkadion: Superschwergewicht – Enthält sowohl die normale als auch die epische Version. Neues unstetes Gewölbe: Des Händlers Liebesmüh – Spieler*innen können die Inhalte mit verschiedenen Spielweisen und Schwierigkeitsgraden, die ihrem Spielstil entsprechen, genießen.

Des Händlers Liebesmüh – Spieler*innen können die Inhalte mit verschiedenen Spielweisen und Schwierigkeitsgraden, die ihrem Spielstil entsprechen, genießen. Neue Traumprüfung: Tsukuyomi: Stelle dich Tsukuyomi auf Stufe 100.

Tsukuyomi: Stelle dich Tsukuyomi auf Stufe 100. Ergänzungen zum Inhalteshelfer: Unterstützung für die Feste Dzemael und Goldklamm wird hinzugefügt.

Unterstützung für die Feste Dzemael und Goldklamm wird hinzugefügt. Kreszentia-Update: 3 neue Phantomjobs (Paladin, Tänzer und Gladiator) und zusätzliche Accessoires mit Set-Boni enthalten.

3 neue Phantomjobs (Paladin, Tänzer und Gladiator) und zusätzliche Accessoires mit Set-Boni enthalten. Phantomwaffen-Updates

Kosmo-Erkundung: Neuer Planet – Oizys – Der neueste Planet für Handwerker und Sammler zum Erkunden sowie neue Belohnungen und System-Updates.

Neuer Planet – Oizys – Der neueste Planet für Handwerker und Sammler zum Erkunden sowie neue Belohnungen und System-Updates. Weitere Verbesserung der Kosmo-Werkzeuge

Updates zum Projektions-System: Aufhebung der Stufen-/Klassen-/Job-Beschränkungen für Ausrüstung zu Glamour-Zwecken, sodass Spieler*innen das Aussehen ihrer Ausrüstung unabhängig von früheren Rollen-, Klassen- und Job-Beschränkungen glamourös gestalten können. Hinweis: Waffen und Werkzeuge können aufgrund der Auswirkungen auf Animationen nur von der entsprechenden Klasse ausgerüstet werden.

Aufhebung der Stufen-/Klassen-/Job-Beschränkungen für Ausrüstung zu Glamour-Zwecken, sodass Spieler*innen das Aussehen ihrer Ausrüstung unabhängig von früheren Rollen-, Klassen- und Job-Beschränkungen glamourös gestalten können. PvP-Updates: Start der PvP-Serie 10, Anpassungen bestehender Aktionen und Hinzufügen einer neuen Front-Arena: Worqor Chirteh

Start der PvP-Serie 10, Anpassungen bestehender Aktionen und Hinzufügen einer neuen Front-Arena: Worqor Chirteh Neue Aufträge für Hildibrand

Verschiedene Updates: Updates für Gold Saucer, neue UI-Farbschemata (klares Weiß, klares Grün), UI für das Strategiebrett, neues „Befehlsleistel”-UI und mehr!

Weitere Informationen finden Sie auf der Aktionswebsite: https://de.finalfantasyxiv.com/dawntrail/

Informationen zum Ticketverkauf für das FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2026 in Anaheim, Kalifornien, wurden ebenfalls Anfang dieser Woche bekannt gegeben. Bis Sonntag, den 02. November 2025, konnten sich FINAL FANTASY XIV-Spieler*innen mit einem aktiven Abonnement und einem nordamerikanischen Square Enix-Konto registrieren, um die Chance auf einen Vorverkauf vor dem allgemeinen Verkauf zu erhalten. Nach Ablauf der Anmeldefrist findet eine Verlosung statt, und die ausgewählten Spieler*innen werden ab Montag, dem 10. November 2025, kontaktiert, um bis Mittwoch, dem 12. November 2025, Tickets zu erwerben. Alle nach Ablauf der exklusiven Verkaufsphase für Spieler*innen verbleibenden Tickets werden während der allgemeinen Verkaufsphase verkauft. Weitere Informationen zum Ticketverkauf für das FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2026 in Anaheim gibt es hier: https://sqex.to/taBFf