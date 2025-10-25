Jurassic World Evolution 3 im Test

Ein Zoo voller Dinosaurier

Jurassic World Evolution 3 ist eine umfangreiche und detaillierte Simulation eines Dinosaurier-Erlebnisparks. Es beinhaltet drei verschiedene Spielmodi. Die Kampagne ist eine geführte Reise rund um den Globus, bei der Ihr allerdings die Prioritäten festlegen und entscheiden könnt, was ihr in welche Reihenfolge erforschen, erweitern und entwickeln wollt. Die Schlüsselpersonen, darunter der Mathematiker Dr. Ian Malcolm (gesprochen vom Schauspieler Jeff Goldblum), sind voll vertont und leiten euch durch die Story. Ihr müsst euch um alle – und das sind verdammt viele – Details des Parks kümmern. Eure wichtigste Aufgabe ist es, den prähistorischen Kreaturen zu helfen, in einer neuen Welt zu überleben. Baut Gehege für die Tiere, in denen sie sich wohlfühlen. Trocken oder voller Sumpf, mit den richtigen Pflanzen zum Fressen, mit den richtigen anderen Dinosauriern, dazu mit ein paar Männchen damit die Population ordentlich wächst. Niedliche Jungtiere sind bei den Besuchern besonders beliebt, das tut auch den Finanzen des Parks gut. Schickt Expeditionen zu Grabungsorten, um neue Fossilien auszugraben. Heuert die richtigen Mitarbeiter an, und weist ihnen die Jobs zu, für die sie qualifiziert sind. Kümmert euch um die Finanzen. Dutzende Gebäude (vom Besucherzentrum bis zur Brutstation) werden im Lauf der Kampagne freigeschalten. Platziert sie, bindet sie ans Wegnetz an, sorgt für Strom, wartet sie – fast wie in Sim City! Unzählige Attraktionen (wie die neue Ballon-Tour) erfreuen die Besucher (und bringen euch Geld), während ihr in diversen Shops überteuerte Souvenirs verkaufen könnt. Die Bedürfnisse der Parkbesucher sind vielfältig und reichen von Unterkünften, Transportmittel, Toiletten und Beobachtungsplätzen bis zu dem Wunsch, gesunde und zufriedene Dinos zu sehen. Braucht ihr Geld, müsst ihr Gebäude schließen oder Personal entlassen.

Einige Standorte werden von schweren Unwettern wie Stürmen und Hurrikanen heimgesucht, die eine Gefahr für die Gäste darstellen, die Dinosaurier in Stress versetzen und Schäden an Gebäuden verursachen. Schon blöd, wenn ein Wirbelsturm wieder einmal den Zaun der Raptoren niederreißt, vor allem wenn der Park gerade gut besucht ist. Solche Schäden können von Wartungsteams behoben werden, wenn sie nicht vorher aufgefressen werden.

Jungtiere sind eine der größeren neuen Features von Jurassic World Evolution 3. Jungtiere sind mehr als nur kleinere Dinosaurier – sie erben Eigenschaften, Farben und Muster von ihren Eltern und können sogar über Generationen hinweg einzigartige Variationen entwickeln. Die Art und Weise, wie Sie aufwachsen hat direkten Einfluss wie sie als Erwachsene sein werden. Ein gesundes, gut aufgezogenes Jungtier entwickelt sich zu einem stärkeren, attraktiveren Erwachsenen.

Neben der Kampagne gibt es noch zwei weitere Spielmodi. Im Herausforderungsmodus gibt es neun verschiedene Szenarien, in denen bestimmte Aufgaben erfüllt werden müssen (Probleme mit unzufriedenen Mitarbeitern lösen, finanzielle Probleme klären, tolle Dinosaurierfotos machen…). Damit könnt ihr euer Verständnis der Spiel-Systeme unter verschiedenen Bedingungen testen. Als Belohnung könnt ihr eine Reihe von kosmetischen Gegenständen freischalten, die man dann in allen Spielmodi verwenden darf. Dann gibt es noch den Sandbox-Modus. Hier habt ihr von Anfang an alle Dinosaurierarten (über 70!), Landschaftselemente und Werkzeuge des Spiels zur Verfügung – ihr habt also völlige kreative Freiheit, um zu Bauen was euer Herz begeht. Baut euren Wunschpark, ohne Angst haben zu müssen, Pleite zu gehen (oder eine Katastrophe zu verursachen, weil ihr wieder bei der Sicherheit gespart habt).