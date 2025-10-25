Jurassic World Evolution 3 im Test

Die Dinosaurier sind zurück! Es ist an der Zeit, wieder einen aufregenden Dinosaurier-Erlebnispark zu bauen. Nach zwei gelungenen Teilen geht die Jurrassic World Evolution-Reihe von Frontier Developments nun auf PC und Konsolen in die dritte Runde.
Der erfolgreiche erste Teil der Reihe, Jurassic World Evolution, ist bereits im Jahr 2018 erschienen. Drei Jahre später kam dann der Nachfolger, Jurassic World Evolution 2, auf den Markt. Nun geht die Serie mit dem überraschenderweise Jurassic World Evolution 3 benamsten neuen Spiel in die dritte Iteration. Was bietet nun der dritte Teil? Nunja, auf den ersten Blick vor allem eine verbesserte Grafik, mehr Optionen und vor allem eines – Dinosaurierbabys! Oder zumindest junge Dinosaurier. Das Fahren mit den Buggies oder Fliegen mit dem Hubschrauber – inklusive dem Abfeuern des Betäubungsgewehres aus dem Hubschrauber – ist auch ganz nett!
Grundsätzlich ist Jurassic World Evolution 3 ein Tierparksimulator. Aufbauend auf den großen Klassikern wie Theme Park (da gabs zwar noch keine Tiere, aber bereits das Management des Freizeitparkes) oder Microsoft’s Zoo Tycoon bis hin zu meinem persönlichen Liebling Parkasaurus (2020) müsst ihr euch auch in Jurassic World Evolution 3 um unzählige Aspekte eines Tierparks kümmern. Ihr stellt Personal ein, ihr baut passende Tiergehege, ihr versucht nicht pleite zu gehen und Besucher und Tiere glücklich zu machen. Nebenbei erforscht ihr die Dinos. Dazu ist es gerade bei einem Zoo voller Dinosaurier wichtig, die Gehege (vor allem der Fleischfresser) ausbruchssicher zu gestalten.
Ein Zoo voller Dinosaurier
Jurassic World Evolution 3 ist eine umfangreiche und detaillierte Simulation eines Dinosaurier-Erlebnisparks. Es beinhaltet drei verschiedene Spielmodi. Die Kampagne ist eine geführte Reise rund um den Globus, bei der Ihr allerdings die Prioritäten festlegen und entscheiden könnt, was ihr in welche Reihenfolge erforschen, erweitern und entwickeln wollt. Die Schlüsselpersonen, darunter der Mathematiker Dr. Ian Malcolm (gesprochen vom Schauspieler Jeff Goldblum), sind voll vertont und leiten euch durch die Story. Ihr müsst euch um alle – und das sind verdammt viele – Details des Parks kümmern. Eure wichtigste Aufgabe ist es, den prähistorischen Kreaturen zu helfen, in einer neuen Welt zu überleben. Baut Gehege für die Tiere, in denen sie sich wohlfühlen. Trocken oder voller Sumpf, mit den richtigen Pflanzen zum Fressen, mit den richtigen anderen Dinosauriern, dazu mit ein paar Männchen damit die Population ordentlich wächst. Niedliche Jungtiere sind bei den Besuchern besonders beliebt, das tut auch den Finanzen des Parks gut. Schickt Expeditionen zu Grabungsorten, um neue Fossilien auszugraben. Heuert die richtigen Mitarbeiter an, und weist ihnen die Jobs zu, für die sie qualifiziert sind. Kümmert euch um die Finanzen. Dutzende Gebäude (vom Besucherzentrum bis zur Brutstation) werden im Lauf der Kampagne freigeschalten. Platziert sie, bindet sie ans Wegnetz an, sorgt für Strom, wartet sie – fast wie in Sim City! Unzählige Attraktionen (wie die neue Ballon-Tour) erfreuen die Besucher (und bringen euch Geld), während ihr in diversen Shops überteuerte Souvenirs verkaufen könnt. Die Bedürfnisse der Parkbesucher sind vielfältig und reichen von Unterkünften, Transportmittel, Toiletten und Beobachtungsplätzen bis zu dem Wunsch, gesunde und zufriedene Dinos zu sehen. Braucht ihr Geld, müsst ihr Gebäude schließen oder Personal entlassen.
Einige Standorte werden von schweren Unwettern wie Stürmen und Hurrikanen heimgesucht, die eine Gefahr für die Gäste darstellen, die Dinosaurier in Stress versetzen und Schäden an Gebäuden verursachen. Schon blöd, wenn ein Wirbelsturm wieder einmal den Zaun der Raptoren niederreißt, vor allem wenn der Park gerade gut besucht ist. Solche Schäden können von Wartungsteams behoben werden, wenn sie nicht vorher aufgefressen werden.
Jungtiere sind eine der größeren neuen Features von Jurassic World Evolution 3. Jungtiere sind mehr als nur kleinere Dinosaurier – sie erben Eigenschaften, Farben und Muster von ihren Eltern und können sogar über Generationen hinweg einzigartige Variationen entwickeln. Die Art und Weise, wie Sie aufwachsen hat direkten Einfluss wie sie als Erwachsene sein werden. Ein gesundes, gut aufgezogenes Jungtier entwickelt sich zu einem stärkeren, attraktiveren Erwachsenen.
Neben der Kampagne gibt es noch zwei weitere Spielmodi. Im Herausforderungsmodus gibt es neun verschiedene Szenarien, in denen bestimmte Aufgaben erfüllt werden müssen (Probleme mit unzufriedenen Mitarbeitern lösen, finanzielle Probleme klären, tolle Dinosaurierfotos machen…). Damit könnt ihr euer Verständnis der Spiel-Systeme unter verschiedenen Bedingungen testen. Als Belohnung könnt ihr eine Reihe von kosmetischen Gegenständen freischalten, die man dann in allen Spielmodi verwenden darf. Dann gibt es noch den Sandbox-Modus. Hier habt ihr von Anfang an alle Dinosaurierarten (über 70!), Landschaftselemente und Werkzeuge des Spiels zur Verfügung – ihr habt also völlige kreative Freiheit, um zu Bauen was euer Herz begeht. Baut euren Wunschpark, ohne Angst haben zu müssen, Pleite zu gehen (oder eine Katastrophe zu verursachen, weil ihr wieder bei der Sicherheit gespart habt).
Schwierigkeitsgrad und Editor
Der Schwierigkeitsgrad ist relativ überschaubar. Mit ein wenig Mitdenken ist es nicht schwer, immer über ausreichend Einnahmen zu verfügen. Ein wenig Marketing, ein paar gute Verkaufsstände, und schon kommen die Touristenbusse und die Einnahmen sprudeln. Ihr könnt auch Fossile verkaufen, oder aufwändige neue Touristenattraktionen wie beispielsweise die neuen Ballonfahrten anbieten.
Der Editor zum Erstellen des Terrains ist diesmal extrem leistungsfähig ausgefallen. Ihr könnt die Umgebung genau so gestalten, wie sie haben wollt. Vorbei sind die Zeiten, als ein flacher Boden und ein paar Bäume schon die Grenzen der Möglichkeiten waren – in Jurassic World Evolution 3 könnt ihr euch als Landschaftsgestalter so richtig austoben. Wasserfälle, Seen, hohe Klippen, dichte Wälder – und das alles herrlich animiert und wirklich toll aussehend. Es gibt sogar einen eigenen Inselgenerator. Leider findet ihr bei all der Pracht manchmal die Dinosaurier gar nicht mehr, aber zum Glück kann man stufenlos zoomen (die Nahansicht ist wirklich nahe dran) und die Kamera in alle Richtungen drehen.
Die Systemanforderungen am PC sind trotz der tollen (und flüssig scrollenden) 3D Grafik überschaubar – eine Nvidia Geforce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 5600XT sollte es aber schon sein. Es läuft sowohl unter Ultrawidescreen-Auflösung (3440×1440) als auch auf meinem winzigen ROG Xbox Ally X ohne Probleme – die Steuerung mit dem Gamepad ist gut durchdacht und funktioniert super. Kaufen könnt ihr Jurassic World Evolution 3 für den PC auf Steam oder im Epic Store, oder für Konsole im PlayStation oder Xbox-Store.
Zusammenfassung
FAZIT
Jurassic World Evolution 3 ist ein Spiel, um einen Dino-Freizeitpark ganz nach euren Vorstellungen zu gestalten. Die Grafik ist der Hammer, die Benutzerführung geht erstaunlich gut von der Hand, die Optionenvielfalt ist beträchtlich. Unzählige Gebäude, Dinos, Pflanzen… mit ein wenig Geschick könnt ihr auch die Lokationen der Filme nachbauen. Die Kampagne bietet euch eine ordentliche Story mit viel Abwechslung, allerdings nur beschränkter Herausforderung. Das Spiel macht Spaß und ist keinesfalls anspruchslos, aber es ist vor allem etwas für Leute, die in Ruhe einen Tierpark bauen wollen und sich an gut funktionierenden Abläufen (und kleinen Dinos) erfreuen. Im Kern ist es eine Weiterentwicklung der (guten) Vorgänger – mit ein paar neuen Features.